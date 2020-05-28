Dica da Lucy

Como otimizar a lavagem das mantas

Saiba como substituir o amaciante pelo vinagre nas mantas e em qualquer roupa lavável

Públicado em 

28 mai 2020 às 08:00
Lucy Mizael

Colunista

Vinagre pode substituir amaciante no processo e tirar o cheiro, às vezes incômodo, das mantas. Crédito: Divulgação
O inverno está chegando e, com o friozinho, todo mundo tira as mantas do armário. A dica de hoje é pra você usar ao precisar lavar as mantas. Experimente adicionar na água 2 copos cheios de vinagre de álcool claro, você vai se surpreender.
Você sabia que o vinagre de álcool amacia a roupa e pode ser usado.para substituir o amaciante? Isso mesmo, basta adicionar 2 copos cheios no enxágue ou no início da lavagem.
No caso das mantas, eu uso o vinagre logo no início junto do sabão. Adiciono quando a lavadora já está com água. Assim, no início, ajuda a soltar sujeira, remove o mau cheiro e diminui a espuma do sabão, facilitando o enxágue. Ele amacia e ajuda a roupa secar mais facilmente.
Veja como substituir o amaciante pelo vinagre nas mantas - e em qualquer roupa lavável:
Na hora do enxágue:
  • Em lavadoras de 5 a 8 kg, adicione 1 copo a  1 copo e meio de vinagre de álcool claro.
  • Em lavadoras de 10 a 12 kg adicione 2 copos vínagre de álcool claro  
  • Em lavadoras de abertura frontal, você pode adicionar/despejar pelo “dispenser”, já que a porta não abre após o ciclo 
Observação: leia o manual algumas marcas condenam o uso de vinagre na lavadora.

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

