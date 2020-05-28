Como otimizar a lavagem das mantas

O inverno está chegando e, com o friozinho, todo mundo tira as mantas do armário. A dica de hoje é pra você usar ao precisar lavar as mantas. Experimente adicionar na água 2 copos cheios de vinagre de álcool claro, você vai se surpreender.
Você sabia que o vinagre de álcool amacia a roupa e pode ser usado.para substituir o amaciante? Isso mesmo, basta adicionar 2 copos cheios no enxágue ou no início da lavagem.
No caso das mantas, eu uso o vinagre logo no início junto do sabão. Adiciono quando a lavadora já está com água. Assim, no início, ajuda a soltar sujeira, remove o mau cheiro e diminui a espuma do sabão, facilitando o enxágue. Ele amacia e ajuda a roupa secar mais facilmente.
Veja como substituir o amaciante pelo vinagre nas mantas - e em qualquer roupa lavável:
Na hora do enxágue:
- Em lavadoras de 5 a 8 kg, adicione 1 copo a 1 copo e meio de vinagre de álcool claro.
- Em lavadoras de 10 a 12 kg adicione 2 copos vínagre de álcool claro
- Em lavadoras de abertura frontal, você pode adicionar/despejar pelo “dispenser”, já que a porta não abre após o ciclo
Observação: leia o manual algumas marcas condenam o uso de vinagre na lavadora.