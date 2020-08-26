Saiba como remover manchas de protetor solar das suas roupas

Basta seguir alguns passos simples antes de colocar na máquina e o problema estará resolvido. Crédito: Pixabay

Estamos no inverno, mas, mesmo assim, o uso do protetor solar continua sendo indispensável e muitas vezes a marca do produto fica nas roupas. É que o uso diário do protetor acaba criando manchas amareladas nas roupas e hoje vou te ensinar a tirá-las de uma forma muito fácil. Confira essas duas dicas.

Dica 1: detergente na pré-lavagem

Tudo vai começar na pré-lavagem. O processo para eliminar a mancha começa antes de colocá-la na máquina. Saiba como:

Antes de tudo, ainda com a peça seca, aplique uma quantidade generosa de detergente neutro sobre as manchas. Logo depois, esfregue bem. Essa etapa feita na pré-lavagem irá dissolver o produto da sua roupa, já que o detergente elimina gordura e o protetor solar também possui gordura. Enxágue em seguida e a sua peça estará pronta para seguir para a lavagem na máquina.

Dica 2: sabão de coco

Agora, se você já tentou de tudo e nada resolveu, use sabão de coco. Com a peça seca, molhe o sabão e passe sobre as manchas. Esfregue bem e, se necessário, use uma escovinha. Em seguida, coloque sua peça de roupa no sol por um período de 10 a 15 minutos. Isso ajudará a remover as manchas.

Gostou das dicas? Teste aí na sua casa.