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Dica da Lucy

Saiba como remover manchas de protetor solar das suas roupas

Protetor solar é indispensável, mas as manchas que o produto deixa nas roupas são um verdadeiro problema. Confira duas dicas super práticas para solucioná-lo

Públicado em 

26 ago 2020 às 15:56
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Roupas coloridas secando no varal
Basta seguir alguns passos simples antes de colocar na máquina e o problema estará resolvido. Crédito: Pixabay
Estamos no inverno, mas, mesmo assim, o uso do protetor solar continua sendo indispensável e muitas vezes a marca do produto fica nas roupas. É que o uso diário do protetor acaba criando manchas amareladas nas roupas e hoje vou te ensinar a tirá-las de uma forma muito fácil. Confira essas duas dicas.

Dica 1: detergente na pré-lavagem

Tudo vai começar na pré-lavagem. O processo para eliminar a mancha começa antes de colocá-la na máquina. Saiba como:
Antes de tudo, ainda com a peça seca, aplique uma quantidade generosa de detergente neutro sobre as manchas. Logo depois, esfregue bem. Essa etapa feita na pré-lavagem irá dissolver o produto da sua roupa, já que o detergente elimina gordura e o protetor solar também possui gordura. Enxágue em seguida e a sua peça estará pronta para seguir para a lavagem na máquina.

Dica 2: sabão de coco

Agora, se você já tentou de tudo e nada resolveu, use sabão de coco. Com a peça seca, molhe o sabão e passe sobre as manchas. Esfregue bem e, se necessário, use uma escovinha. Em seguida, coloque sua peça de roupa no sol por um período de 10 a 15 minutos. Isso ajudará a remover as manchas.
Gostou das dicas? Teste aí na sua casa.
Até a próxima!

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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