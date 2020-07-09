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Dicas da Lucy

Como lavar corretamente os panos da cozinha de um jeito simples

Existe uma forma ideal de lavagem para cada “nível de sujeira”, confira as dicas da semana e saiba como lavar seus panos de prato, de mão e de cozinha

Públicado em 

09 jul 2020 às 19:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

panos de cozinha no varal
Ferver os panos engordurados está entre as dicas. Crédito: Reprodução
Lavar pano de prato e de cozinha não tem segredo. Se você usa a sua cozinha todo dia, fazendo almoço ou jantar, siga as dicas abaixo:
Recomendo trocar o pano de prato e o pano de mão diariamente, evitando acúmulo de sujeira e proliferação de fungos e bactérias.
Se você não usa a cozinha todo dia, não faz almoço, não faz fritura e usa a cozinha para preparar lanches e pouco usa o pano de prato, recomendo trocar o pano de prato a cada dois dias. Neste caso, se não ficar sujo, mas ficar muito molhado depois de usar, coloque para secar e use apenas mais uma vez, depois coloque para lavar.
Você sabia?
Pano de prato é utilizado para enxugar louças e panelas lavadas e limpas
Pano de mão serve para enxugar a mão, pegar panelas, retirar assadeira do forno
Pano de pia é aquele que é usado para enxugar e limpar bancadas, limpar fogão, apoiar panelas para lavar (deve ser lavado com água sanitária todo dia ou fervido por 5 minutos diariamente)
Como lavar
Aposte na remoção de manchas usando detergente lava-louças. Aplique o detergente no tecido seco, sem molhar. Esfregue. Depois de esfregar coloque de molho em água com sabão em pó bem dissolvido por duas horas. Esfregue e enxágue.
Você também pode juntar os panos de prato e lavar juntos na lavadora de roupas. Não coloque pano de prato molhado no cesto de roupa suja pois podem mofar.
Faça da seguinte forma: Junte no mínimo 10 unidades de panos, regule a máquina no nível baixo de água e coloque no ciclo de roupas brancas ou roupas encardidas/muito sujas.
Antes de colocar na máquina, aplique detergente em cima das manchas e esfregue (tecido seco, sem molhar). Dê preferência a um sabão em pó de boa qualidade. Pode colocar um pouquinho de amaciante, ficam macios e perfumados sem cheiro de gordura!

Panos encardidos e amarelados

Prepare um balde com agua + água sanitária + sabão em pó. Esfregue um a um na mão com sabão em pedra, sabão de coco ou sabonete branco baratinho.
Coloque de molho no balde e deixe de molho por 6 horas. Retire do molho, esfregue e enxágue ou coloque na lavadora para lavar normalmente.

Panos muito sujos, engordurados ou com mau cheiro

Ferva! Nossas avós ferviam os panos de prato porque limpa bastante, clareia e remove a gordura. Você pode ferver por 10 minutos em uma panela cheia de água com:
  • Opção 1: sabão em pó + bicarbonato;
  • Opção 2: água e rodelas de limão;
  • Opção 3: bicarbonato + sal de cozinha.
Mãos à obra!
Beijos e até a próxima.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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