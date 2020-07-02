Saiba como remover a gordura do seu depurador ou coifa de cozinha de forma prática

As coifas e os depuradores de ar são nossos aliados na cozinha. Ajudam a manter o ar menos úmido e minimizam a gordura além de ajudar na eliminação de odores. No site do Magazine Luiza, encontrei uma definição clara sobre a função da coifa e do depurador, veja abaixo:
Depurador
No depurador o ar é aspirado e a gordura é bloqueada nos filtros metálicos, os odores são quebrados nos filtros de carvão ativo, e posteriormente o ar retorna ao meio ambiente, ou seja, sua cozinha. Havendo a necessidade de filtros de carvão ativo a cada 6 meses. É a opção indicada para quem não pode contar com uma saída externa.
Coifa
A coifa funciona por um sistema de convecção ou seja, o ar quente que sobe é eliminado do ambiente através de um captor e um tubo conectado ao lado externo do ambiente. Ou por exaustão forçada, que consiste em ter um motor que força a saída do ar. Logo, para escolher uma coifa que tenha as duas opções – depurador/exaustor, você precisa ter acesso a uma saída externa em seu apartamento ou casa.
Como fazer a limpeza das áreas externas do equipamento
Essas áreas devem ser limpas preferencialmente todos os dias, para evitar acúmulo de gordura. Limpe com água, esponja macia e detergente neutro. Depois, passe um pano úmido para retirar o sabão e seque.
Para evitar que a gordura acumule, recomendo limpar os filtros/grades 1 vez por mês, apesar dos fabricantes recomendarem a cada 2 ou 3 meses. Faça da seguinte forma:
Primeiro, desligue a coifa da tomada;
Em seguida, retire o filtro metálico antigordura conforme especificações do manual - algumas coifas e depuradores possuem dispositivo/botão de “troca/limpeza” que deve ser reinicializado conforme manual de instrução.
Em seguida, retire o filtro metálico antigordura conforme especificações do manual - algumas coifas e depuradores possuem dispositivo/botão de “troca/limpeza” que deve ser reinicializado conforme manual de instrução.
Receita para remover gordura da grade interna
Você vai precisar de:
- Água fervente suficiente para cobrir as grades ( +/- 6 litros de água quente);
- 2 colheres sopa detergente;
- 2 colheres sopa bicarbonato;
- 1 xícara de vinagre (qualquer um, eu recomendo vinagre de álcool claro).
Como fazer
- Dissolva tudo na água quente, põe as grades, deixa de molho por 20 minutos;
- Em seguida, retire do molho e esfregue levemente com escova macia ou esponja.
Atenção: não deixe mais de 25 minutos no molho, pois, a medida que a água vai esfriando, a gordura começa solidificar. Repita o processo uma vez por semana, no dia da faxina, pra evitar acúmulo.