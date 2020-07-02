Saiba como remover a gordura do seu depurador ou coifa de cozinha de forma prática

Misturinha caseira pode te ajudar a facilitar a limpeza das grades internas da coifa. Crédito: Freepik

As coifas e os depuradores de ar são nossos aliados na cozinha. Ajudam a manter o ar menos úmido e minimizam a gordura além de ajudar na eliminação de odores. No site do Magazine Luiza, encontrei uma definição clara sobre a função da coifa e do depurador, veja abaixo:

Depurador

No depurador o ar é aspirado e a gordura é bloqueada nos filtros metálicos, os odores são quebrados nos filtros de carvão ativo, e posteriormente o ar retorna ao meio ambiente, ou seja, sua cozinha. Havendo a necessidade de filtros de carvão ativo a cada 6 meses. É a opção indicada para quem não pode contar com uma saída externa.

Coifa

A coifa funciona por um sistema de convecção ou seja, o ar quente que sobe é eliminado do ambiente através de um captor e um tubo conectado ao lado externo do ambiente. Ou por exaustão forçada, que consiste em ter um motor que força a saída do ar. Logo, para escolher uma coifa que tenha as duas opções – depurador/exaustor, você precisa ter acesso a uma saída externa em seu apartamento ou casa.

Como fazer a limpeza das áreas externas do equipamento

Essas áreas devem ser limpas preferencialmente todos os dias, para evitar acúmulo de gordura. Limpe com água, esponja macia e detergente neutro. Depois, passe um pano úmido para retirar o sabão e seque.

Para evitar que a gordura acumule, recomendo limpar os filtros/grades 1 vez por mês, apesar dos fabricantes recomendarem a cada 2 ou 3 meses. Faça da seguinte forma:

Primeiro, desligue a coifa da tomada;

Em seguida, retire o filtro metálico antigordura conforme especificações do manual - algumas coifas e depuradores possuem dispositivo/botão de “troca/limpeza” que deve ser reinicializado conforme manual de instrução.



Receita para remover gordura da grade interna

Você vai precisar de:

Água fervente suficiente para cobrir as grades ( +/- 6 litros de água quente);

2 colheres sopa detergente;



2 colheres sopa bicarbonato;



1 xícara de vinagre (qualquer um, eu recomendo vinagre de álcool claro).



Como fazer

Dissolva tudo na água quente, põe as grades, deixa de molho por 20 minutos;

Em seguida, retire do molho e esfregue levemente com escova macia ou esponja.

