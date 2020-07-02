Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dica da Lucy

Saiba como remover a gordura do seu depurador ou coifa de cozinha de forma prática

A limpeza deve ser feita semanalmente para evitar o acúmulo de sujeira. Para te ajudar em mais essa missão, confira a receitinha de hoje

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 14:59

Públicado em 

02 jul 2020 às 14:59
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Cozinha com coifa
Misturinha caseira pode te ajudar a facilitar a limpeza das grades internas da coifa. Crédito: Freepik
As coifas e os depuradores de ar são nossos aliados na cozinha. Ajudam a manter o ar menos úmido e minimizam a gordura além de ajudar na eliminação de odores. No site do Magazine Luiza, encontrei uma definição clara sobre a função da coifa e do depurador, veja abaixo:
Depurador
No depurador o ar é aspirado e a gordura é bloqueada nos filtros metálicos, os odores são quebrados nos filtros de carvão ativo, e posteriormente o ar retorna ao meio ambiente, ou seja, sua cozinha. Havendo a necessidade de filtros de carvão ativo a cada 6 meses. É a opção indicada para quem não pode contar com uma saída externa.
Coifa
A coifa funciona por um sistema de convecção ou seja, o ar quente que sobe é eliminado do ambiente através de um captor e um tubo conectado ao lado externo do ambiente. Ou por exaustão forçada, que consiste em ter um motor que força a saída do ar. Logo, para escolher uma coifa que tenha as duas opções – depurador/exaustor, você precisa ter acesso a uma saída externa em seu apartamento ou casa.

Como fazer a limpeza das áreas externas do equipamento

Essas áreas devem ser limpas preferencialmente todos os dias, para evitar acúmulo de gordura. Limpe com água, esponja macia e detergente neutro. Depois, passe um pano úmido para retirar o sabão e seque.
Para evitar que a gordura acumule, recomendo limpar os filtros/grades 1 vez por mês, apesar dos fabricantes recomendarem a cada 2 ou 3 meses. Faça da seguinte forma:
Primeiro, desligue a coifa da tomada;
Em seguida, retire o filtro metálico antigordura conforme especificações do manual - algumas coifas e depuradores possuem dispositivo/botão de “troca/limpeza” que deve ser reinicializado conforme manual de instrução.

Receita para remover gordura da grade interna

Você vai precisar de:
  •  Água fervente suficiente para cobrir as grades ( +/- 6 litros de água quente);
  • 2 colheres sopa detergente;
  • 2 colheres sopa bicarbonato;
  • 1 xícara de vinagre (qualquer um, eu recomendo vinagre de álcool claro).
Como fazer
  •  Dissolva tudo na água quente, põe as grades, deixa de molho por 20 minutos;
  •  Em seguida, retire do molho e esfregue levemente com escova macia ou esponja.
Atenção: não deixe mais de 25 minutos no molho, pois, a medida que a água vai esfriando, a gordura começa solidificar. Repita o processo uma vez por semana, no dia da faxina, pra evitar acúmulo.

Veja Também

Como combater as traças nos alimentos

Saiba como eliminar as baratas da sua casa e mantê-las bem longe

3 receitas de limpadores eficientes para fazer em casa

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

Tópicos Relacionados

Lucy Mizael Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A caneta emagrecedora 'pirata' que brasileiros se arriscam comprando no Paraguai: 'Tenho mais medo da gordura'
Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados