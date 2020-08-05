Saiba como fazer seu pet parar de roer e arranhar os móveis

Quem nunca teve os pés de algum móvel da casa roído ou arranhado pelo bichinho de estimação que atire a primeira pedra, não é mesmo? A boa notícia é que esse problema pode ser resolvido com um truque muito simples, acessível e bastante eficiente.
Basta aplicar essência de canela. Aplique a essência em um algodão e passe no pé de cada móvel. Pronto, simples assim! O produto irá evitar que o seu animal roa ou arranhe o seu móvel novamente. Repita o processo sempre que o aroma não estiver mais fazendo efeito.
