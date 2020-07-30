Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dica da Lucy

Aprenda truque para amaciar o seu sapato apertado

Você tem algum sapato que mesmo sendo do seu número te incomoda depois de um tempinho? Dá pra resolver esse probleminha em poucos passos e com a ajuda de uma misturinha simples

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:59

Públicado em 

30 jul 2020 às 14:59
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Pés femininos descalços
Em poucos passos você pode deixar aquele sapato que você não quer abrir mão mais confortável Crédito: Shutterstock
Você calça o sapato, ele cabe mas está “comendo seu pé”? O couro parece ressecado ou duro?
A dica de hoje é pra você. Um procedimento simples pode ajudar o calçado a ceder. Pode testar, é infalível. Confira o passo a passo:
Faça uma mistura com 1 colher de amaciante e 1 colher de condicionador - ou qualquer creme de cabelo. Em seguida, passe dentro do sapato nas partes que ele te aperta, por exemplo no calcanhar, na frente dos pés e nas laterais. Geralmente uma vez só é suficiente, mas, caso seja necessário, repita o procedimento mais vezes.
Você pode passar a misturinha dentro de sapatos de qualquer cor, tecido, couro, camurça, entre outros materiais. Isso porque, como você vai passar por dentro, não corre o risco de estragar o calçado. Depois de passar a misturinha, calce o sapato imediatamente e ande com ele.Geralmente, eu passo e vou pra rua, vou trabalhar.
A misturinha funciona como um lacerador, aqueles caros que compramos em lojas especializadas. Essa receita amacia sapato de couro legitimo e sintético.
Na maioria das vezes, você passa, calça, anda um pouco e ele já abre e amacia. Mas, como foi dito acima, se for preciso, repita a operação quando for calçar.
Simples, fácil, prático e barato. Mãos à obra!
Beijos e até a próxima!

Veja Também

Aprenda a eliminar cheiro de peixe e frutos do mar do ambiente

Saiba como lavar corretamente a garrafa de café por dentro

Como lavar corretamente os panos da cozinha de um jeito simples

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

Tópicos Relacionados

Lucy Mizael opinião Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados