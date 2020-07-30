Aprenda truque para amaciar o seu sapato apertado

Em poucos passos você pode deixar aquele sapato que você não quer abrir mão mais confortável Crédito: Shutterstock

Você calça o sapato, ele cabe mas está “comendo seu pé”? O couro parece ressecado ou duro?

A dica de hoje é pra você. Um procedimento simples pode ajudar o calçado a ceder. Pode testar, é infalível. Confira o passo a passo:

Faça uma mistura com 1 colher de amaciante e 1 colher de condicionador - ou qualquer creme de cabelo. Em seguida, passe dentro do sapato nas partes que ele te aperta, por exemplo no calcanhar, na frente dos pés e nas laterais. Geralmente uma vez só é suficiente, mas, caso seja necessário, repita o procedimento mais vezes.

Você pode passar a misturinha dentro de sapatos de qualquer cor, tecido, couro, camurça, entre outros materiais. Isso porque, como você vai passar por dentro, não corre o risco de estragar o calçado. Depois de passar a misturinha, calce o sapato imediatamente e ande com ele.Geralmente, eu passo e vou pra rua, vou trabalhar.

A misturinha funciona como um lacerador, aqueles caros que compramos em lojas especializadas. Essa receita amacia sapato de couro legitimo e sintético.

Na maioria das vezes, você passa, calça, anda um pouco e ele já abre e amacia. Mas, como foi dito acima, se for preciso, repita a operação quando for calçar.

Simples, fácil, prático e barato. Mãos à obra!