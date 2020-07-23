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Dica da Lucy

Aprenda a eliminar cheiro de peixe e frutos do mar do ambiente

Confira as dicas para acabar com os odores que permeiam a cozinha depois de preparar aquela receita com peixes e mariscos

Públicado em 

23 jul 2020 às 18:23
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Peixe e camarão
As dicas são super simples e você só vai precisar de produtos que já tem em casa. Crédito: Freepik
Moqueca, peixinho frito, camarão, hum... Dá água na boca só de pensar. Mas vamos combinar que, ao preparar peixe, mariscos e frutos do mar, os utensílios, tábua, louças e até a bancada da pia ficam impregnados com o cheiro que não é nada agradável para maioria das pessoas.
A boa notícia é que tem como neutralizar esses odores com três opções diferentes que podem ser usadas juntas - caso o odor insista - ou separadas se o cheiro for mais facinho de remover. Anota aí :

Limão

Após manipular peixe e frutos do mar, esfregue limão na faca, na tábua e nos utensílios. Depois de esfregar, lave com água e detergente. O limão serve para neutralizar os odores.

Sal

Isso o mesmo, sal de cozinha comum também neutraliza o mau cheiro. Faça da seguinte forma: lave os utensílios em água e detergente e depois esfregue sal neles. Deixe agir por cerca de dez minutos e enxágue em seguida.

Vinagre

Vinagre também ajuda a neutralizar depois de lavar com detergente enxágue os utensílios em água morna com vinagre.
Dica extra: vale ressaltar que retirar o lixo, lavar lixeira e a bancada da cozinha é importante pra manter a cozinha livre dos odores de peixe.
É isso, dá pra ser feliz comendo aquele camarãozinho frito e deixando a cozinha limpa e sem odores indesejáveis depois.
Beijos e até a próxima!

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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