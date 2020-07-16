Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dica da Lucy

Saiba como lavar corretamente a garrafa de café por dentro

A dica dessa semana vai te ajudar a higienizar, além de tirar as manchas e o cheiro da sua garrafa térmica

Públicado em 

16 jul 2020 às 08:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Garrafa de café; café da manhã
Uma misturinha pode te ajudar a manter a garrafa limpa sem comprometer a conservação do recipiente. Crédito: Divulgação Invicta
A garrafa térmica está presente na casa da maioria dos brasileiros e é uma grande aliada para manter bebidas quentes, em especial o queridinho café. O hábito mais comum é lavar apenas com água e sabão antes de guardar. O probl
ema é que, com o uso contínuo da garrafa, você pode perceber que ela vai ficando com algumas manchas por dentro e por fora, além de odores indesejáveis. A boa notícia é que dá pra resolver com passos simples. Confira:
Você vai precisar de:
  • A medida da garrafa de água fervente;
  • 1 a 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio.
Como fazer
Para realizar a limpeza, basta encher a garrafa com a água fervendo e adicionar uma ou duas colheres cheias de bicarbonato. Deixe agir de duas a seis horas e, em seguida, lave a garrafa esfregando-a com uma escovinha. 
O processo tira manchas escuras e desodoriza a garrafa de café.
Espero que gostem da dica. Até a próxima!

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

Tópicos Relacionados

Lucy Mizael opinião Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados