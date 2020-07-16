Saiba como lavar corretamente a garrafa de café por dentro

A garrafa térmica está presente na casa da maioria dos brasileiros e é uma grande aliada para manter bebidas quentes, em especial o queridinho café. O hábito mais comum é lavar apenas com água e sabão antes de guardar. O probl
ema é que, com o uso contínuo da garrafa, você pode perceber que ela vai ficando com algumas manchas por dentro e por fora, além de odores indesejáveis. A boa notícia é que dá pra resolver com passos simples. Confira:
Você vai precisar de:
- A medida da garrafa de água fervente;
- 1 a 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio.
Como fazer
Para realizar a limpeza, basta encher a garrafa com a água fervendo e adicionar uma ou duas colheres cheias de bicarbonato. Deixe agir de duas a seis horas e, em seguida, lave a garrafa esfregando-a com uma escovinha.
O processo tira manchas escuras e desodoriza a garrafa de café.
Espero que gostem da dica. Até a próxima!