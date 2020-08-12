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Dica da Lucy

Aprenda a fazer repelente para o odor de xixi do seu pet

Saiba como eliminar aquele cheiro indesejado que fica na casa e nos móveis depois que seu animal de estimação faz xixi em local indevido

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 08:00

Públicado em 

12 ago 2020 às 08:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Uma misturinha simples pode te ajudar a resolver esse problema. Crédito: Shutterstock
É comum definirmos um lugar para o nosso animalzinho de estimação fazer xixi, mas, muitas vezes, ele insiste em fazer fora do lugar. Para evitar que isso aconteça, use um repelente caseiro.
É importante impregnar um jornal com o xixi do animal e colocar na área que você deseja que ele faça as necessidades. Quando ele fizer fora do local ideal, limpe de borrife o repelente. Confira a receita a seguir:

Ingredientes:

  • 50 ml essência de citronela;
  • 1 pastilha de canfora triturada;
  • 500 ml de álcool liquido.
Modo de fazer: misture os ingredientes e coloque em um frasco borrifador.
Modo de usar: borrife em todos os locais onde o pet faz xixi indevidamente.
Até a próxima!

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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