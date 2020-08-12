Aprenda a fazer repelente para o odor de xixi do seu pet

Uma misturinha simples pode te ajudar a resolver esse problema. Crédito: Shutterstock

É comum definirmos um lugar para o nosso animalzinho de estimação fazer xixi, mas, muitas vezes, ele insiste em fazer fora do lugar. Para evitar que isso aconteça, use um repelente caseiro.

É importante impregnar um jornal com o xixi do animal e colocar na área que você deseja que ele faça as necessidades. Quando ele fizer fora do local ideal, limpe de borrife o repelente. Confira a receita a seguir:

Ingredientes:

50 ml essência de citronela;



1 pastilha de canfora triturada;



500 ml de álcool liquido.



Modo de fazer: misture os ingredientes e coloque em um frasco borrifador.

Modo de usar: borrife em todos os locais onde o pet faz xixi indevidamente.