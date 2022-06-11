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Novos negócios

Startup de viagens corporativas desembarca no Espírito Santo

Especializada no atendimento de empresas, além de oferecer passagens e diárias mais em conta, startup oferece sistema de gestão para viagens

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 04:30

Públicado em 

11 jun 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Avião no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo
Passagens aéreas mais em conta é um dos atrativos que empresa oferece Crédito: Instagram I @gruairport
A Onfly, startup de Belo Horizonte, chegou ao Espírito Santo. Com a proposta de gerenciar tudo que envolva viagens dentro de uma empresa - da compra da passagem, passando pelas diárias em hotéis e chegando à prestação de contas do funcionário -, a promessa da startup é entregar uma economia de até 30% para o contratante.
"Temos parcerias com aéreas e rede hoteleira, que é o comum, mas também entregamos todo um sistema de controle, bastante eficiente, ao nosso cliente. A empresa ganha produtividade, poupa com diárias e passagens aereas, e controla os gastos do funcionário com muito mais eficiência", explica Marcelo Linhares, que é capixaba e CEO da empresa. "Moro em BH há anos, mas sempre sonhei em tarabalhar aqui em Vitória. Ainda não vim para morar, mas pode ser um primeiro passo", brinca o executivo.
Recentemente a Onfly tornou-se uma fintech, ou seja, passou a prestar serviços financeiros. "Nós criamos o nosso próprio cartão, que vira um cartão corporativo dentro do nosso negócio. O funcionário não precisa gastar o próprio dinheiro, o que costuma dar problema nesse mercado corporativo, e o controle da empresa aumenta. É um ganha-ganha", diz Linhares.

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Criada em 2019, a Onfly teve de renascer durante a pandemia. Em abril de 2020, quando o mundo praticamente parou, a empresa viu sua receita encolher 99%. "Foi muito duro, tivemos de demitir quase toda a nossa equipe, o pior dia da minha vida. Mantivemos a cabeça fria, focamos em melhorar o sistema, processos e esperar a volta das viagens, que aconteceria em algum momento. Felizmente estamos, desde o ano passado, experimentando um retorno importante das atividades", conta o CEO.
Com escritórios em São Paulo, Minas e Espírito Santo, a Onfly vai chegar a mais seis estados e triplicar de tamanho até o final de 2022.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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