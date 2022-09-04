"Sociedade quer a transformação do serviço público", afirma executivo

A gente já vê essa transformação digital nos mais diversos setores. Qual foi a última vez que você foi ao banco? Isso torna o cidadão mais exigente, afinal, ele está vendo isso acontecer em todos os lugares. Se eu posso ter algo de maneira mais fácil, ágil, acessível e com qualidade, que é o que está acontecendo em todas as outras áreas, eu também vou querer isso no setor público. É óbvio que o cidadão já demanda isso. Sociedade pede pela transformação digital do serviço público. Se pegarmos o histórico, observamos que o processo de digitalização do setor público, no começo, foi simplesmente transferir a burocracia analógica, que estava no papel, para dentro de um computador. Isso não é transformação digital. Transformação digital é pensar todos os processos, o valor que você entrega, com o cidadão no centro do processo, ouvindo dele as demandas. Daí você conseguirá fazer uma reformulação na maneira de fazer, que certamente será muito mais digital. O cidadão quer algo mais eficiente, esse algo certamente será mais barato para o poder público, afinal, demandará muito menos gente, guichês... enfim. Vejo que a tecnologia é sim uma maneira de deixar os serviços muito mais eficientes e mais baratos para o Estado, portanto, poderíamos sim comparar com uma reforma administrativa. Só temos que deixar claro que não é um simples "tirar do papel", tem de ser uma transformação na forma de fazer, como já vimos em outras áreas.