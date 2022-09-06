Castiglioni, o executivo da privatização da Codesa, define seu futuro

Procurador de carreira do Estado, ele está afastado de sua função original há sete anos, quando topou o convite para assumir a direção-geral da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo (Arsi), no governo Paulo Hartung. Em 2019, governo Jair Bolsonaro, topou o convite para assumir a presidência da Codesa. Já ali estava dado que o objetivo da União era privatizar a companhia. A missão estava dada. Castiglioni arrumou a casa e tocou o processo internamente. Em 30 de março deste ano, a Quadra Capital arrematou a Codesa. Em 20 de abril, Castiglioni deixou a presidência da empresa.