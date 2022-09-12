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Economia

Inflação atrasa investimentos da WEG em Linhares

O aporte de quase R$ 180 milhões anunciados pela multinacional da fábrica capixaba estão mantidos, mas o cronograma foi revisto por conta das incertezas

Públicado em 

12 set 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Unidade da WEG em Linhares, Norte do ES
Unidade da WEG em Linhares, Norte do ES Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares / Divulgação
Em novembro do ano passado, a WEG anunciou um investimento de R$ 178,2 milhões na ampliação da fábrica de Linhares, especializada em motores comerciais e appliance (máquinas de pequeno porte com as mais diversas utilizações, principalmente em eletrodomésticos). Pelo cronograma original, em dois anos, ou seja, até o final de 2023, seriam construídos mais 14 mil m2 e contratados 250 novos funcionários. Já é certo que o cronograma original não será seguido.
O investimento segue confirmado, tanto é que a WEG já encomendou a maior parte dos equipamentos, só que os prazos, por conta do cenário econômico incerto, foram alongados. "Nossa unidade de Linhares fabrica motores de pequeno porte, principalmente para máquinas de lavar. O mercado brasileiro é o maior destino dos nossos produtos, algo perto de 80%. A inflação atrapalhou um pouco o nosso mercado, por isso os investimentos não estão adiantados da maneira como gostaríamos. O projeto está confirmado, os equipamentos já estão encomendados, mas estamos de olho nos rumos da economia para dar mais ou menos ritmo às obras", explica o diretor de Motores Comerciais e Appliance da WEG, Julio Cesar Ramires, responsável pela unidade do Norte capixaba.
A expectativa da WEG era entregar o primeiro prédio da expansão em março de 2023. Esse prazo foi jogado para o final do ano que vem. O segundo prédio, que seria entregue no último trimestre de 2023, agora vai aguardar os rumos da economia. Uma área de 2 mil m2, para a injeção de alumínio, componente importante para a fabricação de motores, está dentro do cronograma.
Com 65 mil m2 de área construída, 2,7 mil funcionários e 10 milhões de motores produzidos por ano, a unidade da WEG em Linhares é a segunda maior do grupo no Brasil, atrás apenas da matriz, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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