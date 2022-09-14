Turismo cresce 54% no ES e segue em franca recuperação

Um dos setores mais afetados pela pandemia, o turismo
segue colecionando crescimentos acima dois dígitos e recuperando o arraso provocado pela pandemia do coronavírus. De acordo com o Boletim Economia
do Turismo
- publicado pelo Instituto Jones dos Santos Neves em parceria com a Secretaria de Turismo
-, no segundo trimestre de 2022, o segmento registrou uma expansão de 54,5% no Espírito Santo. A comparação é com os primeiros três meses do ano. O crescimento médio nacional ficou em 48,2%. Todos os dados do levantamento serão divulgados nesta quarta, às 14h, em coletiva à imprensa.
Em relação à receita das atividades turísticas, o estudo mostra que o Espírito Santo acumulou crescimento de 67,9% no primeiro semestre de 2022. Esse valor também está acima da média do país, que registrou avanço de 64,6%. A expansão foi impulsionada principalmente por transporte aéreo, restaurantes, hotéis, locação de automóveis, transporte rodoviário de passageiros e serviços de bufê.
O saldo de empregos formais também foi positivo no período: 1.604 postos com carteira assinada no 2º trimestre. Ao todo, o setor do turismo
capixaba emprega 175 mil trabalhadores, a maior parte nas áreas de alimentação e transporte. O rendimento médio é de R$ 2.270.