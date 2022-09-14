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Crescimento

Turismo cresce 54% no ES e segue em franca recuperação

De acordo com os dados do Instituto Jones dos Santos Neves, mais de 1,6 mil empregos formais foram abertos pelo setor nos últimos três meses

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 03:59

Públicado em 

14 set 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Grupo Folk Circolo Trentino de Santa Teresa (ES)
Grupo Folk Circolo Trentino de Santa Teresa (ES) Crédito: Roni Peçanha
Um dos setores mais afetados pela pandemia, o turismo segue colecionando crescimentos acima dois dígitos e recuperando o arraso provocado pela pandemia do coronavírus. De acordo com o Boletim Economia do Turismo - publicado pelo Instituto Jones dos Santos Neves em parceria com a Secretaria de Turismo -, no segundo trimestre de 2022, o segmento registrou uma expansão de 54,5% no Espírito Santo. A comparação é com os primeiros três meses do ano. O crescimento médio nacional ficou em 48,2%. Todos os dados do levantamento serão divulgados nesta quarta, às 14h, em coletiva à imprensa.
Em relação à receita das atividades turísticas, o estudo mostra que o Espírito Santo acumulou crescimento de 67,9% no primeiro semestre de 2022. Esse valor também está acima da média do país, que registrou avanço de 64,6%. A expansão foi impulsionada principalmente por transporte aéreo, restaurantes, hotéis, locação de automóveis, transporte rodoviário de passageiros e serviços de bufê.
O saldo de empregos formais também foi positivo no período: 1.604 postos com carteira assinada no 2º trimestre. Ao todo, o setor do turismo capixaba emprega 175 mil trabalhadores, a maior parte nas áreas de alimentação e transporte. O rendimento médio é de R$ 2.270.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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