Mercado imobiliário fluido: Nazca investe em empresa de coworking

Erik Lorezon Coutinho é sócio-fundador da NaCapital Coworking Crédito: Inside Films/Divulgação

A NaCapital Coworking, empresa de Vitória especializada em escritórios compartilhados, recebeu um aporte de R$ 1,5 milhão da Nazca, que agora é sócia da NaCapital junto com o fundador, Erik Lorenzon. O dinheiro será usado na construção do segundo espaço coletivo da empresa, na avenida Rio Branco, em Vitória - o primeiro funciona na João da Cruz, também na Praia do Canto -, e nos estudos que irão balizar a expansão do negócio.

Além do espaço da Rio Branco, a intenção é inaugurar um terceiro coworking ainda em 2022. No ano que vem, serão mais quatro. Eles seguirão um padrão: 500 m2 e 140 posições. "O primeiro espaço foi inaugurado no final de 2019. O princípio da pandemia, como nos demais negócios, deu uma impactada, mas logo depois o movimento voltou e percebemos que o negócio tinha total aderência com este novo momento que estamos vivendo, que pede flexibilidade. Nos baseamos em fluidez e flexibilidade, nossa relação com os clientes têm esta premissa", explica Lorenzon.

Levantamento realizado pela Internacional Workplace Group (IWG) apurou um aumento de 93% na busca por locais de trabalho coletivo no primeiro trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil é o terceiro lugar no ranking, com alta de 97%. Vitória e Vila Velha são os focos da NaCapital no momento. Além da Praia do Canto, Jardim da Penha, Jardim Camburi, Praia da Costa, Itapuã e Enseada do Suá estão sendo analisados.