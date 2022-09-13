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Economia

Mercado imobiliário fluido: Nazca investe em empresa de coworking

NaCapital Coworking já tem um espaço pronto e outro em obras na Praia do Canto. Meta é construir mais cinco até o final do ano que vem

Públicado em 

13 set 2022 às 19:17
Abdo Filho

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Abdo Filho

Erik Lorezon Coutinho é sócio-fundador da NaCapital Escritórios & Coworking
Erik Lorezon Coutinho é sócio-fundador da NaCapital Coworking Crédito: Inside Films/Divulgação
A NaCapital Coworking, empresa de Vitória especializada em escritórios compartilhados, recebeu um aporte de R$ 1,5 milhão da Nazca, que agora é sócia da NaCapital junto com o fundador, Erik Lorenzon. O dinheiro será usado na construção do segundo espaço coletivo da empresa, na avenida Rio Branco, em Vitória - o primeiro funciona na João da Cruz, também na Praia do Canto -, e nos estudos que irão balizar a expansão do negócio.
Além do espaço da Rio Branco, a intenção é inaugurar um terceiro coworking ainda em 2022. No ano que vem, serão mais quatro. Eles seguirão um padrão: 500 m2 e 140 posições. "O primeiro espaço foi inaugurado no final de 2019. O princípio da pandemia, como nos demais negócios, deu uma impactada, mas logo depois o movimento voltou e percebemos que o negócio tinha total aderência com este novo momento que estamos vivendo, que pede flexibilidade. Nos baseamos em fluidez e flexibilidade, nossa relação com os clientes têm esta premissa", explica Lorenzon.
Levantamento realizado pela Internacional Workplace Group (IWG) apurou um aumento de 93% na busca por locais de trabalho coletivo no primeiro trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil é o terceiro lugar no ranking, com alta de 97%. Vitória e Vila Velha são os focos da NaCapital no momento. Além da Praia do Canto, Jardim da Penha, Jardim Camburi, Praia da Costa, Itapuã e Enseada do Suá estão sendo analisados.
A Nazca, entrando na sociedade, tem o objetivo de colocar o pé nesse novo momento do mercado imobiliário. "Os mais jovens, principalmente, têm uma visão diferente nessa relação com o patrimônio, é algo mais fluido. Vejam o que está acontecendo no mercado automotivo. A Nazca entrou com uma visão bastante interessante sobre essa nova relação do cliente com o mercado de imóveis. O coworking faz parte disso".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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