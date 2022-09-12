Instituto de Previdência de Vila Velha vai atrás de R$ 20 milhões do INSS

Dinheiro - notas de real Crédito: Carlos Alberto

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) depositou R$ 4,2 milhões na conta do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV). O valor refere-se ao que os técnicos chamam de compensação previdenciária. Quando o servidor passa no concurso municipal, deixa de contribuir com o INSS e passa para regime próprio de previdência, que é por onde ele irá se aposentar. No entanto, o valor referente ao tempo que esse servidor contribuiu com o INSS não é repassado automaticamente, para isso, é necessário solicitar a tal compensação.

Na teoria parece fácil, mas, na prática, dá um belo trabalho. Jorge Eloy, presidente do IPVV, conta que, no ano passado, foi montada uma força-tarefa para que a instituição conseguisse reaver os valores. "Tivemos de montar o processo de cada servidor, um trabalho intenso".