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Regime especial

Instituto de Previdência de Vila Velha vai atrás de R$ 20 milhões do INSS

IPVV está, desde o ano passado, numa força-tarefa para recuperar recursos pagos ao INSS por servidores que agora fazem parte do quadro da prefeitura

Públicado em 

12 set 2022 às 18:18
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dinheiro - notas de real
Dinheiro - notas de real Crédito: Carlos Alberto
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) depositou R$ 4,2 milhões na conta do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV). O valor refere-se ao que os técnicos chamam de compensação previdenciária. Quando o servidor passa no concurso municipal, deixa de contribuir com o INSS e passa para regime próprio de previdência, que é por onde ele irá se aposentar. No entanto, o valor referente ao tempo que esse servidor contribuiu com o INSS não é repassado automaticamente, para isso, é necessário solicitar a tal compensação.
Na teoria parece fácil, mas, na prática, dá um belo trabalho. Jorge Eloy, presidente do IPVV, conta que, no ano passado, foi montada uma força-tarefa para que a instituição conseguisse reaver os valores. "Tivemos de montar o processo de cada servidor, um trabalho intenso".
Ao todo, foram cerca de R$ 13 milhões recuperados somente em 2022. A expectativa é chegar aos R$ 20 milhões até o final do ano. Trata-se do maior do maior valor que o IPVV recebeu nos últimos 20 anos. Todo o dinheiro vai para o caixa da instituição. Em abril de 2022, último dado disponível, o Instituto de Previdência de Vila Velha tinha um patrimônio de R$ 487,6 milhões. Ou seja, os valores recuperados junto ao INSS são bastante relevantes para o resultado.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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