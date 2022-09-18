Europeus alertam sobre energia renovável no ES: "é preciso criar demanda"

Na visão deles, Brasil e Espírito Santo têm tudo para se beneficiarem bastante do cenário, agora e no longo prazo, mas precisam começar a fazer a coisa andar. O incentivo à aplicação do hidrogênio verde por parte da indústria (e o Espírito Santo tem grandes players), e do próprio gás natural, é o que mais tem sido pedido e é uma grande fonte de preocupação. Na visão deles, o negócio só vai começar a andar e, consequentemente, chegará à escala que os europeus necessitam se a indústria local começar a descarbonizar, a consumir e a demandar energia limpa. Se a indústria, que é a grande consumidora mundial de energia, não quebrar o ciclo, não vai andar.