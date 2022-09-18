Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carbono zero

Europeus alertam sobre energia renovável no ES: "é preciso criar demanda"

Na visão deles, o negócio só vai começar a andar se a indústria local começar a descarbonizar, a consumir e a demandar energia limpa

Públicado em 

18 set 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Energia eólica
Energia eólica é uma das grandes apostas para o Espírito Santo Crédito: Pixabay
Os últimos meses têm sido de boas notícias para o Espírito Santo no mercado de geração de energia renovável - principalmente eólica e solar. Bancado pela União Europeia e pelo governo da Alemanha, o Atlas Eólico Onshore e Offshore do Espírito Santo, lançado no final de agosto, demonstrou um potencial muito significativo. Os europeus sabem disso, estão precisando muito de novas fontes geradoras (principalmente depois do início da guerra na Ucrânia) e estão dispostos a investir o dinheiro que for necessário para saírem da atual crise energética e alcançarem o objetivo de serem carbono neutro em 2050, mas alertam para a necessidade de criação de demanda interna, no Brasil, para que o novo ciclo seja iniciado.
O recado foi dado no lançamento do Atlas Eólico, em 26 de agosto, que contou com representantes da União Europeia e do governo alemão, e vem sendo reforçado, em rodas menores, por empresários e executivos europeus com negócios no Espírito Santo. Eles estão vendo de perto o drama de uma Europa sem o gás necessário para aquecer sua população às vésperas do sempre rigoroso inverno. A guerra reduziu a oferta russa e fez disparar os preços do combustível no mundo todo.
Na visão deles, Brasil e Espírito Santo têm tudo para se beneficiarem bastante do cenário, agora e no longo prazo, mas precisam começar a fazer a coisa andar. O incentivo à aplicação do hidrogênio verde por parte da indústria (e o Espírito Santo tem grandes players), e do próprio gás natural, é o que mais tem sido pedido e é uma grande fonte de preocupação. Na visão deles, o negócio só vai começar a andar e, consequentemente, chegará à escala que os europeus necessitam se a indústria local começar a descarbonizar, a consumir e a demandar energia limpa. Se a indústria, que é a grande consumidora mundial de energia, não quebrar o ciclo, não vai andar.  

Veja Também

Energia solar: EDP procura áreas para fazer cinco usinas no Norte do ES

ArcelorMittal fecha acordo e vai receber gás natural da ES Gás

Empresa do ES quer fazer fertilizante com alimento vindo do rúmen do boi

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

espírito santo indústria Investimento Europa Energia Renovável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados