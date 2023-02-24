Startups do ES selecionadas para programa de imersão na Alemanha

Actiz e Dersalis, startups capixabas, estão entre as dez empresas brasileiras selecionadas para participar do concorrido programa Brazilian Indtechs in Germany (BiG). O objetivo é mergulhar os empreendedores brasileiros no mercado de inovação alemão (um dos mais desenvolvidos do planeta), gerar conhecimento, valor e negócios, é claro. A chamada é uma iniciativa da Embaixada do Brasil em Berlim, com apoio do Programa de Diplomacia da Inovação e Goldbach Consultoria e Participações. O Findeslab, hub de inovação da Federação das Indústrias do Espírito Santo, é um dos co-organizadores.

A Actiz, empresa de Vila Velha com atuação em nove países, criou uma plataforma de controle e gestão voltada para laboratórios. Hoje, o sistema da Actiz já é adotado por indústrias alimentícias, cimenteiras, químicas e petroquímicas. A Dersalis, de Vitória, desenvolveu uma solução para gerenciar cansaço e outros tipos de estresse do trabalhador ao longo da jornada de serviço. A empresa já recebeu aportes externos e tem gigantes, casos de Vale, Suzano e Shell, como clientes.

Os critérios usados para selecionar as dez indtechs (termo criado para empresas que desenvolvem soluções de base tecnológica que contribuem para o desenvolvimento da indústria) foram: viabilidade de internacionalização; grau de adesão do produto ou solução proposta às demandas da indústria; e a qualificação, experiência e dedicação prevista dos profissionais da empresa. As empresas selecionadas passarão pelos seguintes estágios: capacitação, missão, acompanhamento e divulgação. Agora em abril, os executivos irão para a Alemanha participar da feira de Hannover (uma das maiores do mundo em inovações para a indústria), de cursos e visitar uma série de potenciais clientes alemães. Eles irão conhecer a fábrica da Phoenix Contact, em Blomberg, referência em implantação de tecnologias da indústria 4.0.

Todo o pacote é custeado pelo BiG. O programa não prevê a injeção de recursos nas startups, a ideia é que a rede de contatos estabelecidas nas visitas que farão na Alemanha possibilite o fechamento de contratos e até parcerias mais firmes, como a formação de sociedades.

Além do Findeslab, participam da iniciativa o hub alemão Next Mannheim, ArcelorMittal, Phoenix Contact, Sebrae/ES e a Mobilização Capixaba pela Inovação/Fapes.