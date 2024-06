TSE abre inscrição de concurso nesta terça-feira (4) com vagas no ES

Oportunidades são para os cargos de técnico e analista judiciários; inscrições podem ser feitas até 18 de julho. Provas serão aplicadas em setembro

As inscrições seguem até as 18 horas do dia 18 de julho, pelo site do Cebraspe, organizador do concurso. As provas serão aplicadas no dia 22 de setembro.