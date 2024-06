1° lote do IR: clientes da Caixa reclamam de atraso na restituição após três dias

1º lote do IR: clientes da Caixa reclamam de atraso na restituição após três dias

Pagamento estava previsto para a última sexta-feira, 31 de maio; nesta segunda-feira (3), ainda há relatos de atraso em todo o país

Nas redes sociais, a reclamação está relacionada ao atraso do pagamento por parte do banco estatal, que havia programado o envio do primeiro lote da restituição de 2024 para a última sexta-feira (31). “E a restituição da Caixa? Até quando os clientes serão feitos de palhaços”, escreveu um internauta no X, antigo Twitter, na manhã desta segunda-feira (3).