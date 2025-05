Sem solução

Obra em ponte interditada entre Baixo Guandu e Colatina não tem data para começar

Interdição teve início em 12 de março e impede a passagem de caminhões e outros veículos de grande porte pelo local, na BR 259

Quase dois meses após a interdição parcial da ponte Fontenelle, que fica sobre o Rio Doce, no km 82 da BR 259, e liga Baixo Guandu a Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , o bloqueio continua e ainda não há data para a obra começar.>

Quando houve a interdição da ponte, em 12 de março, o Dnit informou que o bloqueio parcial ocorreria para a realização de manutenção e justificou a medida como necessária “para garantir a segurança dos trabalhadores e usuários que trafegam pela via”, como constava no comunicato. Foi estipulado, então, o prazo de 180 dias (seis meses) para a conclusão das obras, mesmo tempo previsto na nota divulgada nesta quinta (30). “Ressaltamos que o trecho conta com operação de tráfego que permite a passagem de ônibus escolares, veículos de emergência e veículos leves”, informa órgão.>

O problema foi alvo de manifestação do deputado estadual Sergio Meneguelli (Republicanos) durante sessão virtual da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (30). O parlamentar fez uma live diretamente da ponte, onde mostrou um buraco no asfalto e cobrou providências em relação à interdição. “Isso está atrapalhando. Caminhões estão dando a volta por outros lugares, passando em estradas inadequadas”, disse.>

“Vamos respeitar as pessoas. Vamos sacudir o Dnit no Espírito Santo. É uma vergonha! Uma obra tão importante, com um buraco desse no meio da ponte. Só está liberado para carro pequeno. Aqui perto fica o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e alunos estão tendo que dar uma volta enorme. Então, fica o nosso apelo aqui às autoridades federais”, destacou o parlamentar.>