1° lote do IR: clientes da Caixa continuam sem receber restituição

1º lote do IR: clientes da Caixa continuam sem receber restituição

Usuários que têm direito ao pagamento na primeira rodada da restituição seguem reclamando que as quantias não caíram nas contas

Pelo segundo dia seguido, muitos clientes da Caixa Econômica Federal que têm direito a receber a restituição do Imposto de Renda 2024 no primeiro lote alegam que as quantias ainda não caíram na conta. Os depósitos deveriam ser feitos na sexta-feira, 31 de maio, conforme informação da própria Receita Federal.