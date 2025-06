Economia (BR)

4 dicas para evitar o desperdício de energia elétrica

Veja como alguns hábitos simples podem ajudar a reduzir o valor da fatura

Parte do valor da conta de luz pode vir de aparelhos que você nem está usando. Mesmo desligados, muitos eletrônicos continuam consumindo energia da rede elétrica, algo conhecido como “energia fantasma” ou “carga oculta”. Esse desperdício invisível pode representar até 15% do valor total da fatura, pesando no orçamento familiar — especialmente em tempos de tarifas cada vez mais altas. >