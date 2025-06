Spam

Assim como Samsung, iPhone atenderá ligações desconhecidas com IA; veja como usar

De acordo com a Apple, o recurso chamado de "triagem de chamadas" visa lidar com os números desconhecidos sem incomodar o dono do iPhone

Publicado em 13 de junho de 2025 às 11:37

De acordo com a empresa, o recurso estará disponível em português do Brasil, além dos idiomas mandarim, inglês, francês, alemão, japonês, coreano e espanhol Crédito: Divulgação

Entre os novos recursos do sistema operacional do iPhone, o iOS 26, está a opção de que a assistente virtual Siri atenda automaticamente as ligações de números desconhecidos. As respostas aparecem em texto para o dono do celular. A ferramenta habilitada por inteligência artificial funciona da mesma maneira do que a opção da Samsung de fazer e atender ligações usando o Galaxy AI, que chegou ao Brasil em maio de 2024. O Google lançou um recurso parecido em 2018 no Google Pixel, celular que nunca foi vendido no país.>

De acordo com a Apple, o recurso chamado de "triagem de chamadas" visa lidar com os números desconhecidos sem incomodar o dono do iPhone. "Após a pessoa se identificar e explicar o motivo da ligação, seu telefone toca e você decide se quer atender ou não", diz o anúncio.>

De acordo com a empresa, o recurso estará disponível em português do Brasil, além dos idiomas mandarim, inglês, francês, alemão, japonês, coreano e espanhol.>

Outro recurso anunciado pela Apple e já disponível em celulares Android é a possibilidade de deixar uma chamada em espera e receber uma notificação quando o interlocutor voltar. O usuário poderá ativá-la com um clique em um balão que aparecerá acima das opções de chamada. A opção é especialmente útil na hora de lidar com filas de atendimento.>

>

No caso do atendimento automático de ligações, a Apple ainda não explicou como ativar o recurso. O anúncio ainda diz que a tecnologia ainda está sujeita a mudanças.>

VEJA COMO ATIVAR O ATENDIMENTO AUTOMÁTICO DE CHAMADAS NO GALAXY>

Samsung permite atender as ligações com IA desde 2023 em inglês e coreano. O recurso chegou ao Brasil em maio de 2024.>

A funcionalidade está disponível nas linhas Galaxy S23, S24 e S25, além dos celulares dobráveis Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip.>

Para ativar a ferramenta, basta habilitá-la no menu "Configurações de chamadas". >

Veja o passo a passo:>

- Acesse o aplicativo chamadas, indicado pelo ícone verde de telefone>

- Clique nos três pontos "(...)", que apresentam mais opções>

- Depois, em configurações>

- Acesse "Chamada por texto", no primeiro botão>

- Depois ative a opção>

- É possível escolher uma voz masculina ou feminina, além da velocidade de fala>

Tal qual promete a Apple, a Samsung mostra as respostas do interlocutor desconhecido em uma mensagem de texto na tela. O telefone, porém, toca de qualquer maneira.>

O usuário, então, pode decidir se a ligação é importante e atendê-la, se quer respondê-la com uma mensagem de texto ou apenas desligar.>

