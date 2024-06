1° lote do IR: "Pagamento sendo regularizado", diz Caixa após atrasos

1º lote do IR: "Pagamento sendo regularizado", diz Caixa após atrasos

Instituição não revelou o que causou o problema nem informou quantos clientes ainda estão sem receber a restituição que deveria ser depositada no dia 31 de maio

Um dia após milhares de clientes da Caixa Econômica Federal reclamarem que as quantias da restituição do Imposto de Renda 2024 do primeiro lote ainda não terem caído na conta, o banco informou que o pagamento começou a ser normalizado. Os depósitos deveriam ter sido feitos em 31 de maio, data divulgada pela Receita Federal.