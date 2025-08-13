Home
>
Economia (BR)
>
Impactadas por tarifas dos EUA poderão prorrogar parcelas do Pronampe

Impactadas por tarifas dos EUA poderão prorrogar parcelas do Pronampe

A prorrogação de parcelas deverá respeitar o limite de 84 meses totais (sete anos) para pagamento. Essas empresas também poderão ainda pedir carência ou suspensão de pagamentos por até 12 meses.

Flávia Said e Giordanna Neves

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:58

As empresas participantes do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) impactadas pelas tarifas dos Estados Unidos poderão prorrogar e suspender pagamentos de parcelas vencidas ou a vencer.

Recomendado para você

No fim da tarde de terça, Haddad disse que as medidas do pacote seriam custeadas com crédito extraordinário - ou seja, fora do limite de gastos do arcabouço

Governo quer excluir da meta fiscal R$ 9,5 bi de ações contra tarifaço

A prorrogação de parcelas deverá respeitar o limite de 84 meses totais (sete anos) para pagamento. Essas empresas também poderão ainda pedir carência ou suspensão de pagamentos por até 12 meses.

Impactadas por tarifas dos EUA poderão prorrogar parcelas do Pronampe

O Private Log, complexo logístico e comercial com 622 mil m² de área bruta locável, receberá um investimento que supera os R$ 2 bilhões. Primeira fase será entregue em 2026

Complexo logístico gigante do Contorno do Mestre Álvaro fecha primeiro contrato

A prorrogação de parcelas deverá respeitar o limite de 84 meses totais (sete anos) para pagamento. Essas empresas também poderão ainda pedir carência ou suspensão de pagamentos por até 12 meses.

Além disso, as empresas poderão usar novos recursos para quitar empréstimos antigos do Pronampe.

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Reprodução | The White House

O Fundo Garantidor de Operações (FGO) poderá garantir até 100% do valor de cada empréstimo feito pelas instituições financeiras no âmbito do Pronampe. No entanto, essa garantia não poderá ultrapassar 85% do total da carteira de crédito da instituição no Pronampe.

Os recursos integralizados no FGO serão usados para cobrir as operações relacionadas ao apoio a exportadores de bens e serviços, bem como seus fornecedores, especialmente os impactados pela imposição de tarifas adicionais sobre exportações brasileiras aos Estados Unidos da América. Um ato do Ministério da Fazenda vai definir esses exportadores.

As modificações na lei do Pronampe, que é de 2020, foram feitas pela Medida Provisória (MP) 1.309/2025, editada nesta quarta-feira, 13, que traz um conjunto de medidas para socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelo governo Donald Trump.

LEIA MAIS

Investimento de multinacional no Norte do ES vai gerar mais de 250 empregos

Samarco entra em novo ciclo após encerrar recuperação judicial

Empresário condenado por sonegação é preso no meio do trânsito em Vitória

Pedido de carteira de pescador cresce quase 500% no ES; solicitação irregular é crime

ES deve ser Estado mais atingido por tarifaço de Trump, aponta estudo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Tarifaço

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais