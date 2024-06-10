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Justiça

Vini Jr. sobre prisão de torcedores racistas na Espanha: 'Por todos os pretos'

Três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão por atos racistas contra Vini Jr. Uma punição inédita por racismo na Espanha
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jun 2024 às 15:27

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 15:27

Vinicius Júnior tem se posicionado de maneira firme contra o racismo nas redes sociais
Vinicius Júnior tem se posicionado de maneira firme contra o racismo nas redes sociais Crédito: Reuters/Folhapress
A condenação de três torcedores do Valencia por atos racistas contra Vini Jr., por oito meses de prisão, divulgada por LaLiga nesta segunda-feira (10), foi celebrada pelo atacante do Real Madrid. O brasileiro usou suas redes sociais para revelar que foi muitas vezes induzido a desistir de sua luta contra a discriminação, mas garantiu que jamais desistirá e espera por novas punições.
Tirando o Santiago Bernabéu, em Madri, Vini Jr. virou alvo da revolta e ignorância de torcedores por todos os estádios da Espanha. Alguns clubes defenderam o atacante e compraram briga contra seus torcedores racistas, identificando-os, punindo-os, e os entregando às autoridades.
Em alguns locais, porém, optaram por jogar a culpa em Vini Jr., como em Valência. Essa punição de LaLiga mostra que o clube está errado e tem dificuldades em assumir seus erros, dizendo que o brasileiro é quem causa as ofensas por "ser provocativo" nas comemorações de gols.
"Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas 'jogar futebol'. Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por todos os pretos", comemorou o atacante.
O brasileiro, contudo, espera que outros tantos mais sejam também condenados e que essa primeira condenação sirva de lição para que as coisas mudem na Espanha. Mesmo em Madri, onde joga, o camisa 7 é vítima e sempre perseguido pelos torcedores do rival Atlético.
"Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigado a La Liga e ao Real Madrid por ajudarem nessa condenação histórica. Vem mais por aí", completou, confiante em mais punições.

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