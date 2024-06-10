Real Madrid desmente Ancelotti e afirma que clube participará do Mundial

Polêmica! Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, afirmou ao periódico italiano Il Giornale, que o clube merengue não participaria do Mundial, em razão de não ser algo viável em ganhos financeiros para o clube. Contudo, ainda na manhã desta segunda (10), o clube espanhol negou o técnico em suas redes sociais.

"O Real Madrid C.F. anuncia que em nenhum momento foi questionada a sua participação no novo Mundial de Clubes a ser organizada pela FIFA na próxima temporada 2024/2025. Portanto, nosso clube irá disputar, conforme planejado, esta competição oficial (...)"

Ao diário italiano, Ancelotti fez declarações duras contra o Mundial e que repercutiram. "A Fifa pode esquecer isso. Jogadores de futebol e clubes não participarão desse torneio. Um único jogo do Madrid vale 20 milhões, e a FIFA quer nos dar esse valor para todo o torneio. Negativo. Assim como nós, vários clubes vão rejeitar o convite", afirmou.