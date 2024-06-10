Real Madrid não irá para Mundial de Clubes com Palmeiras e Flamengo

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti relatou em entrevista ao jornal Il Giornale da Itália que outros clubes também recusarão participar do Mundial de Clubes. "Assim como nós, outros clubes vão recusar o convite". O "Super Mundial de Clubes", como vem sendo chamado o novo modelo do torneio, possui 32 times, das quais 29 já estão confirmados. Palmeiras, Flamengo e Fluminense estão nesta lista. Ainda de acordo com Ancelotti, a Fifa desejava pagar ao atual campeão da Liga dos Campeões o total de 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões) pela participação na competição - valor que, para o técnico, corresponde a somente uma partida da equipe madrilenha.
Com a conquista da Liga dos Campeões da última temporada europeia, o Real Madrid garantiu também vaga na Copa Intercontinental, novo torneio criado pela Fifa. Participam da competição os seis campeões continentais, e apenas a América do Sul não tem seu representante definido. Planejada para dezembro, a competição substitui a edição anual do Mundial de Clubes. Já o "Super Mundial de Clubes" será disputado entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.