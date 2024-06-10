Real Madrid não irá para Mundial de Clubes com Palmeiras e Flamengo

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti relatou em entrevista ao jornal Il Giornale da Itália que outros clubes também recusarão participar do Mundial de Clubes. "Assim como nós, outros clubes vão recusar o convite". O "Super Mundial de Clubes", como vem sendo chamado o novo modelo do torneio, possui 32 times, das quais 29 já estão confirmados. Palmeiras, Flamengo e Fluminense estão nesta lista. Ainda de acordo com Ancelotti, a Fifa desejava pagar ao atual campeão da Liga dos Campeões o total de 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões) pela participação na competição - valor que, para o técnico, corresponde a somente uma partida da equipe madrilenha.