Árbitro leva soco e ameaça jogador com arma em partida de futebol na Serra

Um jogo de futebol terminou em confusão após o árbitro levar um soco no rosto e ameaçar um jogador com uma arma, na Serra . O caso aconteceu na última sexta-feira (7), no bairro Costa Dourada, na região de Jacaraípe, logo após o início da partida, às 21 horas.

Tudo começou quando o juiz deu um cartão amarelo para um dos atletas. Em seguida, outro jogador, de 29 anos, não gostou da advertência, foi tirar satisfação e agrediu o árbitro. O juiz saiu de campo correndo e foi até o carro buscar uma arma. Ele foi contido por outros colegas e não chegou a atirar, mas o fato assustou quem estava presente.

Toda a ação foi registrada por pessoas que assistiam à partida. O homem que agrediu o juiz foi retirado de campo por outros jogadores.

Testemunhas contaram que o tumulto começou ainda no primeiro tempo, poucos minutos após o início do jogo, que foi encerrado na sequência. A partida fazia parte do Campeonato de Jacaraípe.

Segundo informações da TV Gazeta, não foi a primeira vez que esse jogador agride outra pessoa dentro de campo. Há dois anos, outro atleta registrou um boletim de ocorrência contra esse mesmo homem. A vítima foi agredida com um soco durante uma partida no campo de Jardim Limoeiro e relatou que, na época, ficou internado 30 dias por conta da agressão, seis deles na UTI.

Dessa vez, o árbitro compareceu à 3ª Delegacia Regional da Serra e registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal. A Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio do 11º Distrito Policial da Serra, que atende à região de Costa Dourada.

A PCES destaca ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. As informações também podem ser enviadas pelo site disquedenuncia181.es.gov.br

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.