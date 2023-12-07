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Dentro da sala

Briga entre alunos em escola vira caso de polícia em Cachoeiro

Publicado em

07 dez 2023 às 17:59
Uma mãe registrou boletim de ocorrência após o filho ser agredido em uma escola de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na última quarta-feira (6). De acordo com a mãe, o estudante de 14 anos foi agredido por colegas de classe, com socos, dentro da sala de aula. Nesta quinta-feira (7), a Polícia Civil informou que o adolescente foi encaminhado para fazer exame de corpo de delito no Serviço Médico Legal (SML) da cidade.
O nome do adolescente e a localidade da escola não foram divulgados por se tratar de uma vítima menor de idade. De acordo com a PCES, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim, sob sigilo.  Segundo a mãe, o filho já tinha relatado sofrer bullying na escola em outras situações e a professora que estava em sala não teria agido para evitar as agressões.
Por meio da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), a Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim informou que a escola seguiu o Regimento Comum das Escolas, acionou os responsáveis pelos alunos e a PM devido a um desentendimento entre dois alunos. “A escola continua acompanhando o caso e destaca que a professora estava em atividade em sala de aula e que, ao identificar o desentendimento, acionou a gestão Escolar. A escola afirma também que não houve situações de bullying”, disse a secretaria.

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Sara Oliveira

Repórter / [email protected]
Sara Oliveira
Durante patrulhamento

Adolescente suspeito de ataques em Vitória é apreendido em carro de app

Publicado em 04/08/2026 às 19:39
Adolescente foi identificado durante patrulhamento da Polícia Militar Cid Costa/Governo-ES

Um adolescente de 17 anos, que tinha dois mandados de busca e apreensão em aberto, foi apreendido pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (04), no bairro São Benedito, em Vitória. O jovem foi reconhecido dentro de um carro de transporte de aplicativo.


Segundo a PM, o adolescente também é suspeito de participação em ataques armados na região de Goiabeiras relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. Em um desses casos, quatro pessoas foram baleadas. A corporação não divulgou detalhes sobre os mandados de busca e apreensão.


O veículo em que o adolescente estava foi seguido pela Patrulha de Aglomerados da 6ª Companhia do 1º Batalhão até o momento em que ele desembarcou. Em seguida, os militares realizaram a abordagem e cumpriram os mandados.


O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

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O veículo perseguido sofreu um acidente e pegou fogo durante a ocorrência.

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Delegacia de Polícia de Águia Branca

Jovem é morto a tiros na frente do pai em Águia Branca

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Praia do Canto

Incêndio atinge mata em terreno da antiga Ilha Shows, em Vitória

Publicado em 04/08/2026 às 17:40

Um incêndio atingiu uma área de vegetação que fica no terreno da antiga casa de festas Ilha Shows, na Praia do Canto, em Vitória, nesta terça-feira (4). 


Um vídeo (veja acima) mostra uma densa coluna de fumaça saindo do local, onde ainda há entulhos da demolição do antigo estabelecimento. A área está destinada à construção de um condomínio de luxo, projeto anunciado em julho de 2022. 


O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h e controlou as chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Crime

Jovem é morto a tiros na frente do pai em Águia Branca

Publicado em 04/08/2026 às 16:59

Segundo a PM, o pai relatou que dormia quando ouviu uma forte pancada e percebeu que a casa havia sido arrombada. Ao se levantar, encontrou três suspeitos armados exigindo que a luz fosse acesa. Em seguida, eles foram até o quarto onde o jovem ainda dormia e atiraram contra a vítima. Após o crime, os suspeitos fugiram e não foram localizados.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Águia Branca. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Sul capixaba

Incêndio atinge área próxima a condomínio e posto em Cachoeiro

Publicado em 04/08/2026 às 16:45
Bombeiros controlam incêndio em área de risco após uma hora de combate em Cachoeiro
Incêndio atinge área de vegetação próxima a condomínio e posto Matheus Passos

Um incêndio atingiu uma área de vegetação próxima a um condomínio e a um posto de combustíveis e assustou moradores do bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (4). 


Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes atuaram por cerca de uma hora para controlar as chamas, priorizando a área de maior risco devido à proximidade do condomínio e do posto de combustíveis. Em seguida, o fogo avançou para uma ribanceira de difícil acesso, o que dificultou a operação, mas foi controlado pela corporação.


De acordo com os bombeiros, o tempo seco e os ventos fortes favoreceram a propagação das chamas. Ainda não há estimativa da área atingida. (Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta)

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Homem é preso após agredir mãe idosa e provocar vazamento de gás no ES

Publicado em 04/08/2026 às 15:38

Um homem de 48 anos foi preso na tarde de segunda-feira (3), suspeito de agredir a própria mãe, uma idosa de 75 anos, no bairro João Marcelino de Freitas, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele também rompeu a mangueira de uma botija de gás, provocando um vazamento na residência. 


Aos policiais, a idosa contou que sofre agressões e ameaças frequentes do filho e que precisou se abrigar na casa de vizinhos. Ao chegarem ao imóvel, os militares sentiram um forte cheiro de gás e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que realizou os procedimentos de segurança e eliminou o risco de explosão.


O suspeito foi localizado na residência e encaminhado à Delegacia Regional de Alegre. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por injúria real e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Sobrinho é preso suspeito de matar o tio em Vila Velha

Publicado em 04/08/2026 às 12:43
Djair Benedito Nogueira, de 67 anos, morto a facadas em Vila Velha
Djair Benedito Nogueira, de 67 anos, morto a facadas em Vila Velha Crédito: Acervo familiar

Um jovem de 24 anos foi preso suspeito de matar o próprio tio a facadas no Morro do Jaburuna, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (4). Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o aposentado de 67 anos, identificado como Djair Benedito Nogueira, dormia quando foi atacado. O suspeito teria problemas relacionados ao uso de drogas e costumava pedir dinheiro emprestado ao tio.


De acordo com a Polícia Militar, o suspeito negou o crime e afirmou que havia saído para comprar pão. Ao retornar, disse ter encontrado a porta da casa aberta e o tio já morto. Segundo ele, o autor seria um homem em situação de rua. A versão, no entanto, levantou suspeitas dos militares porque não havia indícios de que o suspeito tivesse comprado pão, e os policiais encontraram vestígios de que marcas de sangue haviam sido limpas no imóvel.

Sobrinho foi conduzido à delegacia suspeito de matar o tio a facadas
Sobrinho é preso suspeito de matar o tio Archimedes Patricio

Além disso, vizinhos e familiares relataram ter ouvido barulhos durante a madrugada, por volta das 3h. Um caderno com anotações de dívidas atribuídas ao sobrinho também foi localizado na residência. 


O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e autuado por homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima e encaminhado ao presídio. O nome dele não foi divulgado.

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Redação de A Gazeta

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Violência

Adolescente de 14 anos é morto a tiros em São Mateus

Publicado em 04/08/2026 às 12:13
Crime aconteceu no bairro Seac
Jonas Silva Gomes, de 14 anos, foi encontrado sem vida com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo Acervo pessoal

Um adolescente de 14 anos morreu após ser baleado no bairro Seac, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (3). De acordo com a Polícia MilitarJonas Silva Gomes foi encontrado já sem vida, com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A dinâmica do crime não foi informada.


A Polícia Científica realizou a perícia no local, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Idosa de 75 anos morre após ser atropelada por ciclomotor em Castelo

Publicado em 04/08/2026 às 11:49
Idosa morre atropelada por moto em Castelo
Idosa morreu após ser atropelada por ciclomotor em Castelo Redes sociais

Uma idosa de 75 anos morreu após ser atropelada por um ciclomotor na manhã desta terça-feira (4), no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal de Castelo, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do veículo também ficou ferido e foi encaminhado à mesma unidade.

 

De acordo com a PM, o acidente aconteceu por volta das 7h50, quando a vítima atravessava a Rua Dr. Adalton Santos. Após a morte ser constatada, o corpo foi recolhido pela Polícia Científica e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.


Ainda segundo a corporação, após receber alta médica, o condutor do ciclomotor será encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos. O veículo foi removido para um pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).


A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento na Polícia Militar. Em nota, a corporação afirmou que somente após o registro da ocorrência e a conclusão das oitivas haverá informações sobre os procedimentos que serão adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro São Torquato

Homem em situação de rua morre atropelado por caminhão em Vila Velha

Publicado em 04/08/2026 às 11:22

Um homem em situação de rua morreu após ser atropelado por um caminhão-trator com semirreboque no bairro São Torquato, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (4). Segundo a Polícia Militar, o motorista, de 41 anos, afirmou que só percebeu a presença da vítima depois de colocar o veículo em movimento.


O condutor relatou que ligou o caminhão para ir trabalhar, mas identificou uma pane elétrica. Após resolver o problema, tentou sair novamente e percebeu que um dos retrovisores estava fechado. Ele abriu o espelho, voltou para a cabine e deu partida no veículo. Ao olhar pelos retrovisores, viu o homem caído no chão.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Até a publicação desta reportagem, a ocorrência seguia em andamento, segundo a Polícia Civil.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Filho denunciou

Sogra é presa com arma após ameaçar a nora em Jerônimo Monteiro

Publicado em 04/08/2026 às 11:07
Arma e munições foram apreendidos e levados à delegacia de Alegre
Arma e munições foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Alegre Divulgação | PMES

Uma mulher de 57 anos foi presa na tarde de segunda-feira (3) após ameaçar a nora e ser flagrada com uma arma de fogo no Centro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o filho da suspeita acionou a corporação para denunciar as ameaças.


Aos policiais, o homem relatou que a mãe estava procurando a esposa e costumava ameaçá-la. Ele também informou que a suspeita estaria armada. Durante as buscas, os militares localizaram a mulher e encontraram, no veículo em que ela estava, um revólver Rossi calibre .22 carregado com seis munições, além de outras seis munições em um coldre.


A arma foi apreendida, e a suspeita foi encaminhada à Delegacia Regional de Alegre. Segundo a Polícia Civil, ela foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e, após os procedimentos, encaminhada ao sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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