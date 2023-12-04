Quatro pessoas são socorridas em batida entre carro e caminhão em Cachoeiro

Quatro pessoas foram socorridas ao hospital após um carro colidir com um caminhão na ES 488 (Rodovia do Frade), em Cachoeiro de Itapemirim , no início da tarde desta segunda-feira (4).

De acordo com informações de policiais militares que atenderam a ocorrência, o caminhão saía do posto de combustível quando foi atingido pelo carro, que não conseguiu frear. Quatro pessoas que estavam no Corolla - uma criança e três adultos - foram socorridas pelo Samu/192, sem ferimentos graves.

Estado do carro após a colisão, na tarde desta segunda-feira (4) Crédito: Alice Sousa

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o condutor do caminhão fazia uma manobra entrando na via, quando o carro colidiu na lateral do veículo. Segundo a corporação, uma senhora que estava como passageira no carro relatou dores no peito e mal-estar e foi atendida pelo Samu. Em relação ao estado de saúde dos outros passageiros, a PMES informou que a ocorrência está em andamento.

Motoristas que passavam pelo local do acidente cobraram a construção de um trevo na localidade, uma demanda antiga da população. Procurado, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou que o trecho mencionado pelos moradores está contemplado nas obras de melhorias operacionais e duplicação da ES-488.