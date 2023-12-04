Acidente entre motos deixa um morto e dois feridos em Ibitirama

Um jovem de 20 anos morreu em um acidente entre a moto que ele estava pilotando e outra moto na ES 185, na localidade de São Francisco, em Ibitirama, na Região do Caparaó do Espírito Santo, no domingo (3). Dois homens, ocupantes do outro veículo, foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O rapaz morreu no local. Testemunhas contaram à Polícia Militar que o condutor socorrido teria perdido o controle do veículo em uma curva, invadindo a contramão, momento em que atingiu a motocicleta que seguia no sentido contrário. Um homem de 50 anos que estava na garupa foi socorrido pelo Samu, assim como o motociclista. Eles foram encaminhados a um hospital de Cachoeiro.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e encaminhou o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.