Acidente entre motos deixa um morto e dois feridos em Ibitirama

O rapaz morreu no local. Testemunhas contaram à Polícia Militar que o condutor socorrido teria perdido o controle do veículo em uma curva, invadindo a contramão, momento em que atingiu a motocicleta que seguia no sentido contrário. Um homem de 50 anos que estava na garupa foi socorrido pelo Samu, assim como o motociclista. Eles foram encaminhados a um hospital de Cachoeiro.