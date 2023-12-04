Homem mata irmão com golpes de facão em Presidente Kennedy

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 42 anos foi morto com golpes de facão pelo próprio irmão na noite de domingo (3), em Jaqueira, em Presidente Kennedy , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 38 anos, fugiu após o crime e não havia sido localizado até a publicação desta matéria.

A Polícia Militar informou que a mãe dos irmãos, de 62 anos, contou aos policiais que recebeu uma ligação de sua nora perguntando se o cunhado, a vítima de 42 anos, estava em casa.

Minutos após responder que seu filho estava em casal, ela ouviu fortes batidas na porta e, ao sair do quarto para verificar, se deparou com a nora em pé na porta, vendo o marido, de 38 anos, golpear o irmão diversas vezes com um facão. O casal fugiu logo em seguida tomando destino ignorado.