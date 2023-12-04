Homem mata irmão com golpes de facão em Presidente Kennedy

Um homem de 42 anos foi morto com golpes de facão pelo próprio irmão na noite de domingo (3), em Jaqueira, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 38 anos, fugiu após o crime e não havia sido localizado até a publicação desta matéria.
A Polícia Militar informou que a mãe dos irmãos, de 62 anos, contou aos policiais que recebeu uma ligação de sua nora perguntando se o cunhado, a vítima de 42 anos, estava em casa.
Minutos após responder que seu filho estava em casal, ela ouviu fortes batidas na porta e, ao sair do quarto para verificar, se deparou com a nora em pé na porta, vendo o marido, de 38 anos, golpear o irmão diversas vezes com um facão. O casal fugiu logo em seguida tomando destino ignorado.
Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.