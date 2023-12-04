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Violência

Homem mata irmão com golpes de facão em Presidente Kennedy

Segundo a Polícia Militar, suspeito de 38 anos fugiu após o crime e ainda não foi localizado pela polícia; homicídio ocorreu na noite de domingo (3)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 dez 2023 às 12:11

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 12:11

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 42 anos foi morto com golpes de facão pelo próprio irmão na noite de domingo (3), em Jaqueira, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 38 anos, fugiu após o crime e não havia sido localizado até a publicação desta matéria.
A Polícia Militar informou que a mãe dos irmãos, de 62 anos, contou aos policiais que recebeu uma ligação de sua nora perguntando se o cunhado, a vítima de 42 anos, estava em casa.
Minutos após responder que seu filho estava em casal, ela ouviu fortes batidas na porta e, ao sair do quarto para verificar, se deparou com a nora em pé na porta, vendo o marido, de 38 anos, golpear o irmão diversas vezes com um facão. O casal fugiu logo em seguida tomando destino ignorado.
Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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