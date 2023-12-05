Motorista embriagado ignora guardas, tenta fugir e é detido em Cachoeiro

Consta na ocorrência que os agentes viram o Chevrolet Corsa entrando na contramão de direção na avenida e deram ordem de parada, mas o motorista fugiu, jogando o veículo para cima da guarnição. A equipe conseguiu fazer o condutor parar e, ao descer do carro para conversar, o condutor apresentava cheiro de bebida alcoólica, fala enrolada e estava cambaleando de um lado para o outro.

A Guarda pediu apoio à Polícia Militar. O motorista foi submetido ao teste de bafômetro, que deu resultado positivo para ingestão de bebida alcoólica: 0,77 mg/l. O condutor foi levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o homem de 36 anos foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e liberado para responder em liberdade, após pagar a fiança arbitrada pela autoridade policial. O valor não foi informado.