Armas e pássaros em risco de extinção são apreendidos no Sul do Estado

A Polícia Militar Ambiental apreendeu armas e pássaros silvestres em cativeiro, alguns em risco de extinção, durante duas operações no Sul do Espírito Santo na segunda-feira (4). Um das ações foi em Ibitirama, e a outra em Cachoeiro de Itapemirim. Os responsáveis responderão por crimes ambientais.
Entre os pássaros apreendidos em duas casas em Pedra Roxa, no interior de Ibitirama, estão cinco catataus e um curió, que segundo a PM Ambiental são espécies citadas na lista de extinção. Todas as aves estavam sem autorização do órgão ambiental competente. Armas de fogo, munições, artefatos de recarga de cartuchos, espoletas e pólvora também foram apreendidos.
Já em Cachoeiro de Itapemirim, a polícia apreendeu 179 pássaros silvestres no bairro Gilson Carone. Os animais eram mantidos em cativeiro sem autorização ambiental e alguns deles constam na lista de extinção, como o trinca-ferro. O responsável pelas aves foi autuado pela lei de crimes ambientais, com previsão de pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa.
Todos os animais apreendidos seriam encaminhados ao órgão ambiental competente, para receberem os cuidados necessários para reintrodução ao habitat natural.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 59 anos, detido em Ibitirama, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, artigo 16, § 1º, inciso iv da Lei 10826/03, e por crime ambiental, artigo 29 da lei 9.605/98. Ele foi encaminhado ao presídio, onde passaria por audiência de custódia. Já no caso de Cachoeiro de Itapemirim, a ocorrência foi encerrada pela PMES com a confecção de um Termo Circunstanciado de Ocorrência.