Armas e pássaros em risco de extinção são apreendidos no Sul do Estado

Armas e pássaros em risco de extinção foram apreendidos no Sul do Estado Crédito: Polícia Militar

A Polícia Militar Ambiental apreendeu armas e pássaros silvestres em cativeiro, alguns em risco de extinção, durante duas operações no Sul do Espírito Santo na segunda-feira (4). Um das ações foi em Ibitirama, e a outra em Cachoeiro de Itapemirim . Os responsáveis responderão por crimes ambientais.

Entre os pássaros apreendidos em duas casas em Pedra Roxa, no interior de Ibitirama, estão cinco catataus e um curió, que segundo a PM Ambiental são espécies citadas na lista de extinção. Todas as aves estavam sem autorização do órgão ambiental competente. Armas de fogo, munições, artefatos de recarga de cartuchos, espoletas e pólvora também foram apreendidos.

Já em Cachoeiro de Itapemirim, a polícia apreendeu 179 pássaros silvestres no bairro Gilson Carone. Os animais eram mantidos em cativeiro sem autorização ambiental e alguns deles constam na lista de extinção, como o trinca-ferro. O responsável pelas aves foi autuado pela lei de crimes ambientais, com previsão de pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa.

Todos os animais apreendidos seriam encaminhados ao órgão ambiental competente, para receberem os cuidados necessários para reintrodução ao habitat natural.