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Crimes ambientais

Armas e pássaros em risco de extinção são apreendidos no Sul do Estado

Todos os animais apreendidos seriam encaminhados ao órgão ambiental competente, para receberem os cuidados necessários para reintrodução ao habitat natural
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 dez 2023 às 10:12

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 10:12

Armas e pássaros em risco de extinção no Sul do Estado
Armas e pássaros em risco de extinção foram apreendidos no Sul do Estado Crédito: Polícia Militar
A Polícia Militar Ambiental apreendeu armas e pássaros silvestres em cativeiro, alguns em risco de extinção, durante duas operações no Sul do Espírito Santo na segunda-feira (4). Um das ações foi em Ibitirama, e a outra em Cachoeiro de Itapemirim. Os responsáveis responderão por crimes ambientais.
Entre os pássaros apreendidos em duas casas em Pedra Roxa, no interior de Ibitirama, estão cinco catataus e um curió, que segundo a PM Ambiental são espécies citadas na lista de extinção. Todas as aves estavam sem autorização do órgão ambiental competente. Armas de fogo, munições, artefatos de recarga de cartuchos, espoletas e pólvora também foram apreendidos.
Já em Cachoeiro de Itapemirim, a polícia apreendeu 179 pássaros silvestres no bairro Gilson Carone. Os animais eram mantidos em cativeiro sem autorização ambiental e alguns deles constam na lista de extinção, como o trinca-ferro. O responsável pelas aves foi autuado pela lei de crimes ambientais, com previsão de pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa.
Todos os animais apreendidos seriam encaminhados ao órgão ambiental competente, para receberem os cuidados necessários para reintrodução ao habitat natural.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 59 anos, detido em Ibitirama, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, artigo 16, § 1º, inciso iv da Lei 10826/03, e por crime ambiental, artigo 29 da lei 9.605/98. Ele foi encaminhado ao presídio, onde passaria por audiência de custódia. Já no caso de Cachoeiro de Itapemirim, a ocorrência foi encerrada pela PMES com a confecção de um Termo Circunstanciado de Ocorrência. 

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