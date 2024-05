Aluno com deficiência intelectual

Mãe denuncia agressão de filho por colegas em sala de aula no ES

Mulher disse à PM que filho tem deficiência intelectual e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade; menino disse que foi agredido por outros alunos

A mãe de um aluno de uma escola municipal de Muniz Freire, na Região do Caparaó, denunciou à Polícia Militar que o filho de 15 anos foi agredido física e psicologicamente na última quinta-feira (23). Ela contou que o adolescente sofre de deficiência intelectual e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), e teria sofrido a violência de outros estudantes, em sala de aula. O nome da instituição e dos envolvidos não está sendo divulgado por envolver menores de idade, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Segundo a PM, na manhã da última sexta-feira (24), a mulher de 34 anos e o filho adolescente estiveram em um batalhão da corporação para denunciar o caso. Ela contou que o menino teria sofrido agressões realizadas por colegas da escola onde estuda. O menor disse aos militares que três estudantes preferiram ofensas à mãe dele, e ele revidou, utilizando palavras de baixo calão.

O adolescente contou que pós a situação, os alunos o suspenderam, passaram a mão em suas partes íntimas e ainda tentaram introduzir uma caneta entre suas nádegas. Segundo o estudante, quando ele conseguiu se desvencilhar, foi até a sala do diretor e relatou o ocorrido. A mãe do jovem disse que esteve em reunião com a direção da unidade. Segundo a PM, os dois "foram orientados sobre os procedimentos a serem seguidos, e sobre seus direitos legais", informou a corporação em nota.

Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que em situações onde não há flagrante, como neste caso, é crucial que a vítima faça o registro do incidente junto à Polícia Civil. O registro pode ser feito comparecendo pessoalmente a uma delegacia ou efetuar o registro por meio da Delegacia Online.

Já a Prefeitura de Muniz Freire afirmou estar ciente da ocorrência e disse que avalia a situação por meio das secretarias Municipais de Educação e de Assistência Social juntamente com a escola. A administração municipal disse ainda que não tem informação de confirmação do caso, mas está tomando as providências para investigar os fatos.

