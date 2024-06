Ilegalidade?

Paquetá pode ser banido do futebol por envolvimento com apostas? Entenda

Acusações de envolvimento em esquema de apostas podem resultar em severas punições para o jogador brasileiro

Lucas Paquetá é investigado por possível envolvimento com apostas . (Divulgação/ West Ham)

No mundo do futebol, onde a habilidade e a ética tentam andar juntos, o nome de Lucas Paquetá, cria do Flamengo, meio-campista da Seleção Brasileira e do West Ham, foi recentemente envolvido em uma polêmica de apostas que tem agitado o cenário esportivo. O jogador pode enfrentar sérias consequências devido a alegações de envolvimento em um esquema de apostas ilegais.

A Federação Inglesa de Futebol formulou uma acusação após Paquetá ter supostamente participado de um esquema de apostas. As investigações conduzidas por autoridades esportivas e judiciais apontam para possibilidade de que o jogador tenha influenciado partidas em que estava envolvido, sendo advertido com cartão amarelo, o que é uma grave infração às regras da Fifa e das ligas nacionais.

Quando as acusações ganharam força?

As acusações começaram a ganhar força quando transações suspeitas foram detectadas em plataformas de apostas ligando Paquetá a atividades incomuns. Diante dessas descobertas, uma investigação mais aprofundada foi iniciada, envolvendo a análise de registros financeiros e comunicações do jogador.

Informações sugerem que Paquetá pode ter facilitado apostas em jogos específicos, comprometendo a integridade das competições. As partidas foram realizadas entre 2002 e 2023, durante a premier league: o duelo diante do Leicester, em 12 de novembro; o jogo contra o Aston Villa, no dia 12 de março, e,por fim, o confronto contra o Bournemouth, em 12 de agosto.

De acordo com o jornal britânico The Sun, que teve acesso exclusivo aos documentos das investigações feitas pela Federação Inglesa de Futebol (FA), estima-se que cerca de 60 pessoas fizeram apostas de que Paquetá seria advertido nos jogos. Apostas que variam de 7 libras (aproximadamente R$ 47) a 400 libras (cerca de R$ 2,7 mil), levando a ganhos combinados de 100 mil libras (cerca de R$ 675 mil). Todas as apostas teriam sido feitas a partir da Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, local de nascimento do meio-campista.

Paquetá, que está junto à seleção brasileira em preparação para a Copa América pediu um prazo maior para formalizar sua defesa. O prazo anterior era até a última segunda-feira (3). A nova data limite ainda não foi estabelecida.

Possíveis punições

Se as acusações forem comprovadas, Paquetá poderá sofrer severas punições. Entre as possíveis consequências estão a suspensão de suas atividades esportivas, multas substanciais e até mesmo a rescisão de seu contrato com o West Ham. A punição mais pesada e temida pelo jogador e seu staff é o banimento de competições internacionais, o que seria um duro golpe em sua carreira.

As repercussões do caso não se limitam apenas ao campo esportivo. A Fifa tem demonstrado pouca tolerância para casos de manipulação de resultados e apostas ilegais. O objetivo das autoridades é garantir que o futebol permaneça um esporte justo e transparente.

Casos parecidos

O zagueiro inglês Kynan Isaac, do Stratford Town, recebeu uma punição de 10 anos longe dos gramados por envolvimento com apostas esportivas durante uma partida realizada pela Copa da Inglaterra de 2021. Já o defensor Bradley Wood, do Lincoln City, foi punido por 6 anos por ter recebido intencionalmente um cartão em duas partidas três anos antes.

O futuro de Paquetá

Lucas Paquetá e seus representantes têm negado veementemente todas as acusações, afirmando que o jogador não tem qualquer envolvimento com esquemas de apostas. No entanto, a situação permanece delicada, e a comunidade esportiva aguarda ansiosamente pelos próximos desdobramentos.

A resolução do caso será crucial não apenas para a carreira de Paquetá, mas também para o futuro das regulações sobre apostas no futebol. Se culpado o jogador pode se tornar um exemplo das consequências de infringir as normas desportivas, servindo de alerta para outros atletas.

