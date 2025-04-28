Site especializado diz que camisa nova da Seleção para Copa será vermelha

SÃO PAULO - Foi revelada a cor que a equipe brasileira usará no seu modelo reserva no próximo mundial. Segundo informado pelo Footy Headlines, site referência em "vazar" camisas de clubes e seleções antes do lançamento, nesta segunda-feira (28), a Seleção vestirá um uniforme número 2 na cor vermelha na Copa do Mundo de 2026. A camisa da equipe nacional, tradicionalmente azul, conterá o selo da Jordan, e não da Nike – que é fornecedora do time de futebol masculino do País desde 1996.

Há poucos dias, o mesmo veículo já havia noticiado que a segunda camisa do Brasil seria de uma "cor inédita". Na última semana, porém, não havia detalhes sobre qual seria essa cor. Agora, informações exclusivas confirmam que o uniforme será de um "vermelho moderno e vibrante". Será a primeira vez que a Seleção adotará esse tom.

Seleção Brasileira deve usar uniforme vermelho com selo da Jordan na Copa de 2026 Crédito: Reprodução

Além disso, a produção deste uniforme estaria à cargo da Jordan, e não da tradicional Nike. Não é a primeira vez que a marca faz algo para a equipe brasileira. Em 2016, a Nike lançou uma camisa de Neymar Jr. em parceria com o Air Jordan. O uniforme, que possuía o emblema da CBF, era predominantemente preto e continha detalhes vermelhos na manga.

Ainda de acordo com o Footy Headliners, a camisa vermelha da Seleção estará disponível em março de 2026, ano do mundial sediado nos Estados Unidos, México e Canadá. No entanto, apesar de tudo parecer acertado para o lançamento do novo uniforme, a cor inédita da segunda camisa pode estar em discordância com as regras que própria CBF tem para seus modelos.