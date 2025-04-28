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Uniforme reserva

Site especializado diz que camisa nova da Seleção para Copa será vermelha

Cor é inédita no uniforme da equipe nacional; estatuto da CBF exige que modelos obedeçam às cores da bandeira da instituição

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 15:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2025 às 15:37
SÃO PAULO - Foi revelada a cor que a equipe brasileira usará no seu modelo reserva no próximo mundial. Segundo informado pelo Footy Headlines, site referência em "vazar" camisas de clubes e seleções antes do lançamento, nesta segunda-feira (28), a Seleção vestirá um uniforme número 2 na cor vermelha na Copa do Mundo de 2026. A camisa da equipe nacional, tradicionalmente azul, conterá o selo da Jordan, e não da Nike – que é fornecedora do time de futebol masculino do País desde 1996.
Há poucos dias, o mesmo veículo já havia noticiado que a segunda camisa do Brasil seria de uma "cor inédita". Na última semana, porém, não havia detalhes sobre qual seria essa cor. Agora, informações exclusivas confirmam que o uniforme será de um "vermelho moderno e vibrante". Será a primeira vez que a Seleção adotará esse tom.
Seleção Brasileira deve usar uniforme vermelho com selo da Jordan na Copa do Mundo de 2026
Seleção Brasileira deve usar uniforme vermelho com selo da Jordan na Copa de 2026 Crédito: Reprodução
Além disso, a produção deste uniforme estaria à cargo da Jordan, e não da tradicional Nike. Não é a primeira vez que a marca faz algo para a equipe brasileira. Em 2016, a Nike lançou uma camisa de Neymar Jr. em parceria com o Air Jordan. O uniforme, que possuía o emblema da CBF, era predominantemente preto e continha detalhes vermelhos na manga.
Ainda de acordo com o Footy Headliners, a camisa vermelha da Seleção estará disponível em março de 2026, ano do mundial sediado nos Estados Unidos, México e Canadá. No entanto, apesar de tudo parecer acertado para o lançamento do novo uniforme, a cor inédita da segunda camisa pode estar em discordância com as regras que própria CBF tem para seus modelos.
Em seu estatuto, a Confederação determina que os uniformes "obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão o emblema" da instituição, "podendo variar de acordo com exigências do clima, em modelos aprovados pela Diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da Diretoria". Ainda não está claro qual seria a comemoração que justificaria a camisa em vermelho.

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