Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em cima do lance

Juiz errou ao não marcar pênalti em Arias no jogo entre Botafogo e Fluminense

Todos no futebol sabem que quando o jogador toma a frente do adversário e é tocado em velocidade é falta, mas a Comissão de Arbitragem da CBF resolveu inovar e inventou que toque sutil não é mais falta

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 10:37

Públicado em 

28 abr 2025 às 10:37
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Fluminense reclamou de possível pênalti em Jhon Arias no final do clássico contra o Botafogo
Fluminense reclamou de possível pênalti em Jhon Arias no final do clássico contra o Botafogo Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Brasileirão teve mais uma rodada com muita polêmica, erros da arbitragem e reclamações. No clássico carioca Botafogo 2 x 0 Fluminense, no Maracanã, o meia-atacante Árias, do Tricolor, tomou a frente e foi derrubado por Gregore dentro da área, mas o árbitro Bruno Arleu não marcou o pênalti, o que revoltou os tricolores.
Todos no futebol sabem que quando o jogador toma a frente do adversário e é tocado em velocidade é falta, mas a Comissão de Arbitragem da CBF resolveu inovar e inventou que toque sutil não é mais falta. Só faltou saber que quando o jogador está em velocidade qualquer toque, mesmo que sútil, é suficiente para derrubá-lo.

Incoerência no jogo entre Flamengo e Corinthians

Na goleada Flamengo 4 x 0 Corinthians, o pênalti que originou o quarto gol rubro-negro, mostrou toda a incoerência da arbitragem. Durante o jogo, o árbitro Ramon Abatti deixou de marcar várias faltas como aquela seguindo a infeliz orientação de não marcar faltas em toques sutis. Quando o lance ocorreu dentro da área, ele resolveu descumprir a tal orientação e marcou o pênalti. Ou seja, não há um critério definido de atuação.

Árbitro capixaba se complica

No empate Mirassol 2 x 2 Atlético Mineiro, o árbitro Davi Lacerda não marcou uma falta no início da jogada que resultou em um pênalti sobre Scarpa, para o Galo. Porém, após ser chamado pelo VAR, acabou voltando no meio do campo e marcando a falta que normalmente não marca, deixando de marcar o pênalti. Nesse mesmo jogo, o atacante Hulk, que tomou cartão amarelo, afirmou que o árbitro capixaba pediu desculpas a ele pelo cartão após o término da partida.

Falha terrível em clássico nordestino

No clássico do nordeste entre Fortaleza e Sport, a arbitragem comandada pelo paulista Mateus Candançan ficou incríveis oito minutos analisando se a bola entrou em um chute de Yago Pikachu, do Fortaleza, e após esse tempo todo chegou à conclusão que as imagens foram inconclusivas e não confirmou o gol, o que revoltou os cearenses.
Eu não brigo com as imagens, mas nesse lance a bola entrou claramente. Mais uma falha lamentável da arbitragem.

Veja Também

Como anda a saúde mental dos árbitros brasileiros?

Orientações confusas e árbitros perdidos no Brasileirão 2025

VAR e expulsões ditaram o ritmo da rodada de clássicos pelo Brasil

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol Brasileirão Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados