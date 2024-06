Evento de boxe profissional "Falcão Fight" agita Vitória em junho

Chancelado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB) e idealizado pelo pugilista e medalhista olímpico Yamaguchi Falcão junto a empresária Natália Arantes, o "Falcão Fight" chega com tudo em Vitória. No sábado (22), 28 lutadores sobem ao ringue para lutas que prometem ser eletrizantes, a partir das 18h, na Associação dos Médicos do Espírito Santo (AMES), em Bento Ferreira.



O evento vai contar com oito lutas amadoras e seis profissionais, contando com vários ícones da nobre arte no Espírito Santo. Mas o ponto alto do evento prometem ser os combates da nova geração da família Falcão, com dois dos irmãos mais novos de Yamaguchi e Esquiva Falcão no ringue. Na última luta do card amador, Iuri Falcão Florentino encara Márcio Greick, na categoria até 75kg. E a luta principal do card profissional terá frente a frente o atleta Luciano "Urso" Falcão diante de Marcos "Hulk" Sebastião.