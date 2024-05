Governo do ES vai contratar estudo e visa Kleber Andrade para 35 mil pessoas

Kleber Andrade pode ter aumento na sua capacidade de público. Crédito: Giovani Pagotto/Governo do ES

Principal praça esportiva do Espírito Santo, o Kleber Andrade caminha para ter sua capacidade de público ampliada. A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport-ES), responsável pela gestão do estádio, informou com exclusividade à coluna que o Governo do ES deu o pontapé inicial no planejamento e está em fase de contratação de um estudo para viabilizar o projeto para que o Klebão possa receber 35 mil torcedores.

"Uma das medidas que quando eu cheguei aqui na Secretaria de Esportes eu conversei com o governador foi a possibilidade de ampliar a capacidade de público do Kleber Andrade. O governador se colocou inteiramente à disposição da gente para a realização desse estudo, que a fase de contratação já está bem adiantada", declarou o secretário estadual de esportes, José Carlos Nunes.

O estudo tem o objetivo de viabilizar a retirada da concha acústica do estádio para ser instalada uma nova arquibancada no local. Assim, o espaço para os torcedores ficaria no formato de uma ferradura. Vale destacar que a concha acústica do estádio foi construída para receber os shows de grandes artistas, mas em quase todas as apresentações no Kleber Andrade é montado um palco exatamente à frente da estrutura, que hoje está praticamente inutilizada.

A ampliação da capacidade de público do Kleber Andrade também mira aumentar a competitividade do estádio para receber grandes jogos e consequentemente reduzir o preço dos ingressos nesses eventos.

“O problema hoje não é o equipamento. Temos uma estrutura muito adequada para receber qualquer jogo aqui no nosso Estado. O problema está na capacidade de público do Kleber Andrade. Hoje a gente tem uma capacidade para 22 mil pessoas. É claro que o custo desse ingresso acaba pesando por conta disso. Se a gente aumenta a capacidade, o ingresso fica mais barato e automaticamente acaba sendo um atrativo para empresários trazerem mais jogos para o Estado", pontuou Nunes.

O secretário de esportes acredita que no início do segundo semestre já tenha um posicionamento com relação ao projeto.

