O jornalismo esportivo está de luto e a crônica fica mais vazia

A crônica esportiva brasileira vive um dia difícil. Difícil para quem cresceu, se espelhou e se divertiu com as referências que estão nos deixando. Em menos de 24 horas, entre a noite de quarta-feira (15) e a manhã de quinta-feira (16), Washington Rodrigues, o Apolinho , Antero Greco e Sílvio Luis faleceram. Perde o esporte, perde o jornalismo, e cresce o sentimento de luto.

Apolinho foi nome fortíssimo no Rádio carioca. Passagens por grandes emissoras, marcando época na Rádio Globo e na Super Rádio Tupi. Não há como ser apaixonado pelo futebol nas ondas do rádio sem ter referências de Apolinho.

Antero Greco é um cara que dispensa comentários. Inclusive sou suspeito para falar, pois sempre foi uma referência muito forte para mim. Muitos vão lembrar dos momentos geniais na bancada do SportsCenter ao lado do Amigão. Jornalismo didático, claro, com seriedade e muito bom humor para quem entrava madrugada adentro na profissão. Mas gosta de lembrar também das colunas no Estadão. Análises pontuais e sempre com a criticidade aflorada. Sem rabo preso com ninguém.