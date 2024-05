Olho no lance

Morre o locutor esportivo e radialista Sílvio Luiz

Locutor fez história com bordões icônicos da crônica esportiva e morreu aos 89 anos

O locutor esportivo Silvio Luiz faleceu hoje em São Paulo aos 89 anos. A causa da morte ainda não foi confirmada, e não há informações sobre o velório e o sepultamento. Ele era casado com a cantora Márcia desde 1989 e deixou três filhos: Alexandre, Andréa e André.

Silvio Luiz Peres Machado de Souza nasceu em 1934, na capital paulista. Sua carreira na comunicação foi influenciada pela sua irmã, a ex-atriz Verinha Dercy. Além de locutor, Silvio foi árbitro de futebol entre o final da década de 1960 e o início dos anos 1970. Ele ocupou cargos de direção na Rede Record e trabalhou em várias outras emissoras, incluindo as rádios Bandeirantes, Record, TV Excelsior, SBT e TV Paulista. Participou de várias Copas do Mundo e se tornou uma das vozes mais reconhecidas do esporte brasileiro nas últimas décadas, conhecido pelos seus bordões criativos.