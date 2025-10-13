Luto

Morre Ruy Monte, jornalista esportivo, aos 78 anos

Nos últimos anos, Ruy enfrentou sérios problemas de saúde. No entanto, a causa da morte ainda não foi informada

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16:42

Ruy Monte lançou livro em 2018 Crédito: Richard Pinheiro/Ge.Globo (2018)

Cronista e jornalista esportivo, Ruy Monte faleceu na tarde desta segunda-feira (13), aos 78 anos. O comunicador acumulou passagem por vários veículos de imprensa no Espírito Santo e construiu uma carreira que se notabilizou na cobertura do futebol capixaba. Nos últimos anos, ele enfrentou sérios problemas de saúde. No entanto, a causa da morte ainda não foi informada.

Ruy Monte nasceu em Belém-PA, mas é radicado no Espírito Santo desde 1973. Começou fazendo novela, mas sua paixão pelo esporte o levou a executar várias funções no jornalismo esportivo. Passou por diversos veículos de comunicação, seja no Pará (Rádio Clube, Rádio Liberal e jornal O Liberal); ou no Rio de Janeiro (Rádio Continental e Jornal dos Esportes).

Já no Espírito Santo teve uma trajetória multimídia, com passagens pelas rádios Gazeta, Vitóriae Espírito Santo, nos jornais A Gazeta, Diário, A Tribuna e ES Hoje. Porém, Ruy Monte obteve maior destaque na TV Gazeta, onde foi repórter, apresentador e produtor do Globo Esporte local entre as décadas de 80 e 90.

Em breve serão disponibilizadas as informações sobre velório e sepultamento.

