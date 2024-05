Capixaba que brilhou no pôquer profissional morre de câncer aos 35 anos

Felipe Beltrane estava com câncer no intestino ao nível avançado e faleceu em casa nesta segunda-feira (13)

Jogador de pôquer profissional, o capixaba Felipe Beltrane morreu na última segunda-feira (13). Natural de Vitória e morador da Serra, Felipe tinha 35 anos e estava tratando um câncer no intestino há um ano. Segundo familiares, quando o câncer foi descoberto já estava no nível 4 - o mais elevado, a acompanhado de metástase. Coube a ele apenas tratamentos paliativos, sem necessidade de internação.

Beltrane faleceu em casa. Não era casado e nem teve filhos. O culto em homenagem ao atleta foi realizado na Igreja de Novo Horizonte I na manhã desta terça (14) e o sepultamento aconteceu no mesmo dia no Cemitério de Carapina, na Serra.

Relembre a carreira de Felipe

Segundo o Site Mundo Poker, Beltrane começou a ter bons resultados em âmbito nacional em 2016, revelado no 888poker, quando ficou com o quarto lugar e ganhou R$ 71.400,00. O melhor momento da carreira de Felipe foi em 2019 quando conquistou o PokerStars e ficou em sexto no Main Event High para US$ 237.356,00, o maior prêmio de sua carreira.

Ainda em 2019, Felipe ainda conseguiu um vice-campeonato no WCOOP pelo qual recebeu US$ 58.697. Na disputa do WPT Barcelona, o capixaba venceu o € 1.100 Pot Limit Omaha e levou € 38.000. Ele também conquistou títulos no BSOP Salvador e no KSOP Rio de Janeiro.