Capixaba Julhia disputa etapas do Mundial de vôlei de praia na China

Ao lado da parceira Marcela, as atletas do Clube Aest iniciam nesta semana a sequência de dois torneios no continente oriental

A capixaba Julhia Perandre vai ter a oportunidade de disputar uma competição internacional. (Divulgação)

A atleta, juntamente com sua parceira Marcela, embarcou para a China nesta semana. O torneio acontece primeiro em Pingtan, entre os dias 9 e 12 de maio, e depois segue para Wuhan Qingshan, entre os dias 16 e 19 do mesmo mês. Elas serão as únicas brasileiras nos dois torneios no naipe feminino; no masculino também terá brasileiro.

Julhia (esquerda) e a sua parceira Marcela (direita). (Divulgação )

Representando o Clube Aest, localizado na Serra, a capixaba Julhia revela que mesmo com a pouca idade já é experiente em competições internacionais. "A minha primeira viagem internacional foi para a Turquia em 2022 e de lá eu fiz outras viagens como o Equador, Israel, Paraguai, Uruguai, entre outros países. Eu faço questão de agradecer demais à Aest, que foi o primeiro lugar que me deu oportunidade, que acreditou em mim, que me apoiou e eu estou com eles até hoje", ressaltou.

O mundial Future, competição voltada para o desenvolvimento do esporte, é a porta de abertura para competições de nível internacional na categoria adulta. A competição também será uma oportunidade das atletas vivenciarem a rotina de um mundial, tendo em vista que as mesmas vão representar o Brasil no Mundial Sub-19, que acontecerá em setembro, também na China.

