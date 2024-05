Classificados

Radicados no ES, Evandro e Arthur faturam vaga olímpica no vôlei de praia em Paris

Atletas moram há mais de um ano em Vila Velha e representam o Clube Aest nas competições que disputam

Evandro e Arthur estão garantidos nas Olimpíadas de Paris . (DHAVID NORMANDO/CBV)

Foi com emoção, mas o passaporte para as Olimpíadas de Paris está carimbado. A dupla formada por Evandro e Arthur Lanci derrotou o time formado pelo capixaba André Stein e pelo pernambucano George (também já garantidos Jogos por 2 sets a 1 com parciais de 21-19/17-21/15-12, na semifinal da etapa de Brasília do Circuito Mundial, neste domingo (5), e garantiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Com o resultado, a dupla radicada no Espírito Santo, e que representa o Clube Aest (Serra), encara, ainda neste domingo à noite, os holandeses van der Weide e Immers, em busca do título da etapa, mas hoje a emoção ficou mesmo por conta da certeza da vaga olímpica.

Experiente, e indo para a sua terceira olimpíada, Evandro já comemorou a conquista em suas redes sociais. "Agora é oficial! Estamos classificados para as Olimpíadas de Paris 2024. Emoção e alegria que não dá para descrever. Fruto de muito trabalho, dedicação e muita gente envolvida. Muito obrigado a cada um que de alguma forma participou desse processo", publicou em sua conta oficial no Instagram.

Já Arthur fez questão de agradecer o apoio do seu staff e ainda se mostrar maravilhado com a realização de um sonho: disputar a sua primeira Olimpíada. "Não acredito que eu vou realizar esse sonho. A gente batalhou demais para chegar nessa final. A gente sabia que só na final a gente ia conquistar essa vaga. E conseguimos. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma energia diferente. A gente sempre joga bem. Principalmente aqui em Brasília. Toda vez que eu joguei aqui, eu sempre joguei muito bem. Então só tenho a agradecer a todo mundo. Minha família, meus amigos, minha namorada que tá aqui. Só agradecer. Só agradecer a Ana, todo mundo. Todo mundo, cara, obrigado. Minha equipe, todo mundo que ficou lá em Vila Velha, torcendo pela gente. Inexplicável esse momento", afirmou ao SporTV, logo após a partida que garantiu a vaga olímpica.

