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Capixaba em Paris

Vôlei de Praia: O capixaba André e sua dupla, George, vão às Olimpíadas

Após uma ótima campanha nas etapas do Circuito Mundial que contaram pontos para a corrida olímpica, os brasileiros garantiram o passaporte para participarem da primeira Olimpíada de suas vidas.

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 09:59

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 mai 2024 às 09:59
André Stein e George tem vaga encaminhada para Paris 2024
André Stein e George classificados para Paris 2024 Crédito: Divulgação/FIVB
O capixaba André Stein e o paraibano George Wanderley garantiram nesta quarta-feira (1) a classificação para a disputa do torneio de vôlei de praia da próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França). A vaga, conquistada pela dupla brasileira que tem a melhor colocação no ranking mundial da modalidade, foi confirmada após Pedro Solberg e Guto decidirem não disputar a etapa do Elite 16 do Circuito Mundial em Brasília. 
Sobre a classificação, André comemorou nas redes sociais e compartilhou a conquista junto aos seus torcedores. "Mesmo sabendo que estávamos bem perto dessa classificação, receber a notícia de fato que isso vai acontecer é surreal! É recompensador. Muito feliz com isso tudo! Amanhã começa mais um Elite 16 para a gente aqui em Brasília, então estaremos com foco total na etapa".
Após uma ótima campanha nas etapas do Circuito Mundial que contaram pontos para a corrida olímpica (com a conquista de duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze), os brasileiros garantiram o passaporte para participarem da primeira Olimpíada de suas vidas. 
Além de André Stein e de George Wanderley, a equipe do Brasil de vôlei de praia já conta com a classificação para Paris da dupla formada por Duda e por Ana Patrícia e pelo duo Bárbara Seixas e Carol Solberg.

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