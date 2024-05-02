Vôlei de Praia: O capixaba André e sua dupla, George, vão às Olimpíadas

André Stein e George classificados para Paris 2024 Crédito: Divulgação/FIVB

O capixaba André Stein e o paraibano George Wanderley garantiram nesta quarta-feira (1) a classificação para a disputa do torneio de vôlei de praia da próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França). A vaga, conquistada pela dupla brasileira que tem a melhor colocação no ranking mundial da modalidade, foi confirmada após Pedro Solberg e Guto decidirem não disputar a etapa do Elite 16 do Circuito Mundial em Brasília.

Sobre a classificação, André comemorou nas redes sociais e compartilhou a conquista junto aos seus torcedores. "Mesmo sabendo que estávamos bem perto dessa classificação, receber a notícia de fato que isso vai acontecer é surreal! É recompensador. Muito feliz com isso tudo! Amanhã começa mais um Elite 16 para a gente aqui em Brasília, então estaremos com foco total na etapa".

Após uma ótima campanha nas etapas do Circuito Mundial que contaram pontos para a corrida olímpica (com a conquista de duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze), os brasileiros garantiram o passaporte para participarem da primeira Olimpíada de suas vidas.