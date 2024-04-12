Castelo sedia 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente

Cidade de Castelo sedia Campeonato de Parapente Crédito: Saulo Braga/SESPORT

A partir deste sábado (13), a cidade de Castelo, na Região Sul do Espírito Santo, sediará a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente, atraindo os principais pilotos do Brasil além de atletas de outros 17 países. As competições vão acontecer na Rampa de Ubá, começando às 15 horas.

Apesar do limite de 125 participantes, a competição recebeu um número significativo de inscrições, totalizando 253 pilotos interessados em garantir uma vaga no evento. Para facilitar a participação dos capixabas, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) providenciou vans para transportar os atletas até o local da disputa.