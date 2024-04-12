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No céu do ES

Castelo sedia 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente

As competições acontecerão na Rampa de Ubá, em Castelo, às 15 horas. Grandes nomes da modalidade estarão na disputa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2024 às 16:07

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 16:07

Cidade de CParapente
Cidade de Castelo sedia Campeonato de Parapente Crédito: Saulo Braga/SESPORT
A partir deste sábado (13), a cidade de Castelo, na Região Sul do Espírito Santo, sediará a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente, atraindo os principais pilotos do Brasil além de atletas de outros 17 países. As competições vão acontecer na Rampa de Ubá, começando às 15 horas. 
Apesar do limite de 125 participantes, a competição recebeu um número significativo de inscrições, totalizando 253 pilotos interessados em garantir uma vaga no evento. Para facilitar a participação dos capixabas, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) providenciou vans para transportar os atletas até o local da disputa.
Com uma altitude de 950 metros e um desnível de 740 metros, a Rampa de Ubá se destaca como cenário ideal para campeonatos nacionais e internacionais de parapente, devido à sua paisagem e condições favoráveis para o voo livre. Esta etapa é pontuada para o ranking da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL) e as competições prosseguirão até o dia 20.

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